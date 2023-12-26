Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun cenazesi toprağa verildi

Naaşı, Hakkari'den uçakla Sinop'a getirilen 27 yaşındaki evli ve iki çocuk babası şehit Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu için Boyabat ilçesinde Hükümet Konağı önünde cenaze töreni düzenlendi.

Burada İl Müftü Vekili Kamil Tuncel tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından askerlerin omzunda cenaze aracına taşınan şehidin naaşı Yeşilyurt köyündeki baba ocağına götürüldü.

Erenoğlu'nun cenazesi helallik alınmasının ardından aynı köydeki aile kabristanlığında defnedildi. Vali Mustafa Özarslan, defin sonrası şehidin babası Tuncay Erenoğlu'na Türk bayrağını teslim etti.