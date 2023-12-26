Zehirlenen akrabasını hastaneye götürürken kaza yaptı: 1'i ağır 3 yaralı

Kilis’in Musabeyli ilçesinde yediği mantardan zehirlenen akrabasını hastaneye götüren kişi kaza yaptı.

Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

Musabeyli ilçesine bağlı Körahmethüyüğü Hüseyinoğlu Caddesi'nde E.Ç. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metrelik şarampole yuvarlandı.

Otomobilde bulunan B.Ç., S.Ç. ve E.Ç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ekiplerce Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yediği mantardan zehirlenen S.Ç.’nin durumunun ağır olduğu bildirilirken, otomobil sürücüsü E.Ç.’nin ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA