Pitbullu köpeklerin üzerine salan kişiye 33 bin 399 lira ceza uygulandı

Avcılar'da, Pitbull cinsi köpeğini sahipsiz köpeklerin üzerine salan kişiye 33 bin 399 lira ceza kesildi.

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Pitbullu köpeklerin üzerine salan kişiye 33 bin 399 lira ceza uygulandı

Avcılar'da, Pitbull cinsi köpeğini sahipsiz köpeklerin üzerine salan kişiye 33 bin 399 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Tahtakale Mahallesi'nde bir kişinin Pitbull cinsi köpeğini başka köpeklere saldırttığı ve kendisini uyaran esnafı bıçakla tehdit ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini belirledikleri A.Y.'yi kullandığı bıçakla yakaladı, köpekle ilgili işlem yapılması için belediye görevlilerine haber verdi.

Şüpheli A.Y.'ye 33 bin 399 lira idari para cezasının yanı sıra "silah kanuna muhalefet" ve "tehdit" suçlarından idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Köpek
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