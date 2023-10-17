İETT’den 65 yaş üstü açıklaması: İstanbul'da uygulama nasıl olacak?

65 yaş ve üstü yolcuları ücretsiz taşımamak için bir süredir çeşitli girişimlerde bulunan Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği'ne bağlı esnaf, son olarak Türkiye genelinde her ayın yalnızca 1’i ile 4’ü arası ücretsiz yolcu taşınacağına yönelik karar aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İETT’nin Genel Müdürü İrfan Demet, özel halk otobüslerinin 65 yaş ve üstü yolcularına ücretsiz taşımama kararının İstanbul’da uygulanmayacağını, ücretsiz taşımanın devam edeceğini duyurdu.

“AÇIKLAMA VE UYGULAMALARI İSTANBUL'DA UYGULANMAYACAKTIR”

Bu karar ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İstanbul'da 65 yaş ve üstü yolcuların ücretsiz taşınmaya devam edeceğini belirtti.

Demet, şöyle dedi:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ulaşım vizyonuyla uygulamaya koyduğumuz, Özel Taşımacılık İşletim Sistemi (ÖTİS) sayesinde, ücretsiz taşınan yolcuların maliyetleri İBB tarafından karşılanmakta olup; yolcularımıza ve halk otobüsü işletmecilerine mağduriyet yaşatılmamaktadır.

Dolayısıyla; Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğinin (TÖHOB), 4736 Sayılı Yasa Kapsamında ücretsiz taşınma imtiyazına sahip yolcu guruplarını; tüm illerde faaliyet gösteren halk otobüslerince taşımak istememelerine yönelik açıklama ve uygulamaları İstanbul'da uygulanmayacaktır.”

İstanbul’da 65 Yaş ve üstü Yolcularımız ücretsiz taşınmaya devam edecektir.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn @ekrem_imamoglu ‘nun ulaşım vizyonuyla uygulamaya koyduğumuz , Özel Taşımacılık İşletim Sistemi (ÖTİS) sayesinde, ücretsiz taşınan yolcuların maliyetleri İBB… — İrfan Demet (@irfan_demet) October 17, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem