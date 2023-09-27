Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nden 8 kişi gözaltına alındı

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Sarıyer Şube Başkanı Beyhan Gün ve Sarıyer Şube Sekreteri Şimal Deniz'in geçen yıl aralık ayında gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından yargılandığı davanın duruşması bugün görüldü.

İleri Haber'de yer alan habere göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Beyhan Gün ve Şimal Deniz'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Karara tepki olarak İstanbul Adliyesi önünde yapılmak istenen basın açıklamasına polis izin vermedi.

PSAKD Genel Başkanı Cuma Erçe, Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Karakaya, Genel Sekreter İsmail Ateş, Örgütlenme Sekreteri Ezgi Türkyılmaz, Gaziosmanpaşa Şube Başkanı Hıdır Çam, Gazi Şehitleri Şube Başkanı Ferhat Akbaş, Kartal Şube Başkanı Ali Yürütmez ve Alevi Kültür Dernekleri (AKD) Gazi Şube Başkanı Zeynel Odabaş gözaltına alındı.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "PSAKD Sarıyer Şube Başkanımız Beyhan GÜN ve şube Yöneticimiz Şimal DENİZ’in tutuklama kararına karşı yapılacak açıklamaya saldıran polis, Genel Başkanımız Cuma ERÇE ile birlikte birçok yöneticimiz ters kelepçeyle gözaltına alındılar. Hukuksuz gözaltılar derhal serbest bırakılsın!" denildi.

ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU: GÖZALTILARLA MİLYONLARCA ALEVİ'YE PARMAK SALLIYORSUNUZ

Alevi Bektaşi Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bileşenimiz Pir Sultan Abdal Kültür Derneği genel başkanı, genel sekreteri ve GYK üyelerini gözaltına almak Alevi hareketini aleni tehdit etmektir. Derhal serbest bırakın!" ifadelerine yer verildi.

Sivas Katliamı davasının zaman aşımı nedeniyle düştüğü hatırlatılan açıklama, şöyle devam etti:

"Aylardır hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunan PSAKD Sarıyer Şube Başkanı Beyhan Gün ve Şube Saymanı Şimal Deniz’in Çağlayan adliyesindeki duruşmasına katılan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, Genel Sekreter İsmail Ateş de dahil olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı. Sivas katillerini serbest bırakıp davayı zamanaşımına uğratan AKP iktidarının Alevi düşmanlığı devam ediyor. Şube başkanı ve yöneticisinin duruşmasına katılan genel başkanı gözaltına alarak milyonlarca Alevi’ye parmak sallıyorsunuz. Ama bizi kapıkullarınızla karıştırmayın!

Genel başkan ve genel sekreterin gözaltına alınmasının ne anlama geldiğini biliyoruz. Alevi Bektaşi Federasyonu olarak yetkililere sesleniyoruz: Derhal özür dileyin ve serbest bırakın!"