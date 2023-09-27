Eskişehir'de öğretmenlere yapılan bıçaklı saldırıya sendikalar tepki gösterdi

Eskişehir’in Ihlamurkent Mahallesi’nde bulunan Doktor Safa Halaç Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu’nda bir kişi bugün öğle saatlerinde okula girerek kadın bir öğretmene saldırı girişiminde bulundu. Bunun üzerine olaya müdahale eden ve saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışan 4 öğretmen vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Okul önünde bir araya gelen Eğitim Bir Sen, Eğitim Sen, Eğitim- İş, Türk Eğitim Sen ve Hürriyetçi Eğitim Sen Eskişehir Şube başkanları ve öğretmenler, saldırıyı protesto etti.

"ARKADAŞLARIMIZ OLAY NETİCESİNDE YARALANMIŞ"

Eğitim Bir Sen Eskişehir Şube Başkanı İbrahim Akar şunları söyledi:

"Bugün yine maalesef Eskişehir’imizde bir okulumuzda öğretmenlerimize karşı uygulanan bir şiddete karşı tüm eğitim sendikaları olarak burada toplanmış bulunuyoruz. Maalesef üzücü bir hadise ile okulda kim olduğu belli olmayan bir şahıs okul bahçesine girip okuldaki bahçeden bulunan öğretmen arkadaşlarımıza saldırmış. Bazı arkadaşlarımız olay neticesinde yaralanmış. Biz de bununla ilgili ortak bir basın açıklaması yaparak olaya ilişkin tepkimizi ortaya koyuyoruz. Doktor Safa Halaç Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu’nda bugün saat 11.00 civarında meydana gelen üzücü olayda okulumuzda bulunan öğretmen arkadaşlarımıza bıçaklı saldırıda bulunulmuştur. Bu üzücü olayda 4 öğretmen arkadaşımız yaralanmış, saldırganı okul içerisine sokmamak için mücadele etmişlerdir. Öğrencilerin zarar görmemesi için saldırganı okula girmeden etkisiz hale getirmişlerdir. Öğretmen ve öğrencilere yönelik olarak şiddet vakaları toplumsal cinnet seviyesine ulaşmış durumda.

"MESLEK KANUNUNUN REVİZE EDİLMESİ GEREKİYOR"

Eğitim çalışanlarına yönelik saldırılar son bulsun. Öğretmenlerimiz her önüne gelenin kolaylıkla ve cüretkarca hareket edebildiği ve şiddet uygulayabildiği kimseler olmaktan çıkartılması gerekmektedir. Bu vesileyle Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda eğitim çalışanlarımızı şiddete karşı koruyacak bir maddenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bunu geçtiğimiz yıllarda da defalarca dile getirdik. İlla ki bir öğretmenin yaralanması şiddete uğraması mı gerekiyor? İlla bir kurban vermek mi gerekiyor? Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun revize edilmesi gerekmektedir. Önümüzde bir fırsat var. Eğitim çalışanını şiddete karşı koruyacak bir madde meslek kanuna eklenmelidir. Okullar önündeki devriye sayıları artması gerekiyor. Okul önlerindeki görevli polislerin sayısı artırılmalıdır. Eskişehir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden bütün sendikalar olarak istediğimiz budur. Okul polislerimin okullarda özellikle öğlen saatlerinde daha fazla bulunması elzem bir durum haline gelmiştir.

"ÖĞRETMEN DİZİNDEN YARALANDI"

Dizinden yaralanan özel eğitim öğretmeni Ufuk Ürşan, "Ben şahsın bayan öğretmen arkadaşımıza doğru saldırdığını görünce ben de üzerine gittim engellemek amacıyla. Bana bıçak çekerek saldırdı üzerime doğru. Çok üzücü bir olaydı. Bizim görmüşlüğümüz yok. Velimiz de değil bizimle bağlantısı zaten yok. Ayşe öğretmen diye birini arıyormuş. İngilizce öğretmeniymiş. Ona takmış. Madde kullandığını öğrendik. Psikolojik durumu da iyi değilmiş. Sabıka kaydı da varmış şahsın. Birkaç arkadaşımızda ufak tefek var ama en ciddi yarayı ben aldım. Dizim çok kötü. Allahtan öğrenciler ön bahçedeydi. Öğrencilerimiz yoktu. Çok daha kötü şeyler olabilirdi" ifadelerini kullandı.

"GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILMALI"

Türk Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Kamuran Arıkan, "Eskişehir Valiliği’ne sendikalar olarak başvuruda bulunacağız. Güvenlik tedbirlerinin en azından bir hafta, 10 gün artırılması ve çocukların tekrar güvende olması hissinin verilmesi gerekiyor. Okulda öğrenim gören çocuklarımız korkmuş vaziyette bu durumu gördükleri için" dedi.

"EĞİTİM EMEKÇİLERİNİN EN TEMEL SORUNU İADE-İ İTİBAR"

Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, "Okullarımıza bütçe derken bunu da kast ettik. Bugün okul ortamında büyük sorunlar var. Eğitim emekçilerinin meselesi beyaz önlük meselesi değil, eğitim emekçilerinin en temel sorunu iade-i itibar. Burada yaşanan olay gibi güvenlik endişelerimiz gerçekten yüksek. Biz sendikalar olarak bu olayın takipçisi olacağız. Şu anda Eskişehir’de sadece bu okulda değil, birçok okulda aynı endişeyi taşıyan öğretmen ve öğrenciler var" diye konuştu.

"BİZİM DERDİMİZ ÖNLÜK GİYMEK DEĞİL İADEYİ İTİBAR"

Eğitim İş Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Yurtman ise,"Bugün bu yaşanan menfur olay bizim ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor. Okullarda büyük güvenlik açığı bulunmakta. Güvenlik görevlisi yok okulların kapısında. Bunları sürekli talep etmemiz rağmen Bakanlık buna bütçe ayırmıyor. Bizim derdimiz önlük giymek değil, bizim derdimiz iadeyi itibardır. Yıllardan beri öğretmenlik mesleği itibarsızlaştırılmıştır. Bu saldırıların sebebi budur" şeklinde konuştu.