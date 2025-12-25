Pilotların Yedikleri Yemekler, Kamera Kayıtları, Telsiz Konuşmaları... Hepsi Mercek Altında! Libya Jetinin Düşmesine İlişkin Soruşturmada Son Durum Ne?

Libya askeri heyetini taşırken Ankara'da düşen jete ilişkin soruşturma derinleştirildi. Uçağın düştüğü bölge güvenlik çemberine ve koruma altına alındı. Mürettebatın kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için otopsi ve toksikoloji testleri yapılmaya başlandı. Savcılık teknik bilirkişilerden rapor istedi, havaalanındaki kamera kayıtlarına el konulurken, kule ile uçak arasındaki tüm telsiz diyalogları dosyaya dahil edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Libya askeri heyetini taşıdığı sırada düşen uçağa yönelik başlattığı soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uçağın düştüğü bölge güvenlik çemberine ve koruma altına alındı.

OTOPSİ VE TOKSİKOLOJİ TESTLERİ

Kazanın en kritik delili sayılan karakutu başta olmak üzere tüm enkaz parçaları muhafaza altına alınırken, kazada hayatını kaybeden mürettebatın kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için otopsi ve toksikoloji testleri yapılıyor. Cenazelerin Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına işlemleri de devam ediyor.

YEDİKLERİ YEMEKLER, ALKOL VEYA İLAÇ KULLANIMI...

Soruşturmada pilotların kazadan önceki süreci de mercek altına alındı. Mürettebatın uyku düzenlerinden yedikleri yemeklere, alkol veya ilaç kullanımından psikolojik durumlarına kadar her ayrıntı titizlikle araştırılıyor.

Savcılık, uçağın uçuşa elverişli olup olmadığını tespit etmek amacıyla teknik bilirkişilerden rapor istedi. Uçağın son bakımlarını gerçekleştiren personelin sorumluluğu ve olası kusurları da mercek altına alındı.

TÜM KAMERA KAYITLARI MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında, havaalanındaki kamera kayıtlarına el konulurken, kule ile uçak arasındaki tüm telsiz diyalogları dosya kapsamına dahil edildi. Ayrıca bakım faaliyetleri sırasında uçağa takılan yedek parçaların standartlara uygun olup olmadığının tespiti için teknik incelemelerin dosyaya ekleneceği öğrenildi.

YAKIT TANKERİNDEN NUMUNE ALINDI

Kazada yakıt kirliliği veya yanlış yakıt kullanımı ihtimaline karşı hem yakıt tankerinden hem de uçak enkazından numuneler alındı. Ayrıca kaza anındaki yerel hava durumu raporları da istendi.

Soruşturma sonunda, kazanın yapısal bir arıza veya tasarım hatasından kaynaklandığının tespiti halinde sorumluluk zincirinin genişletileceği öğrenildi.

