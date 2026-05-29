Piknik Keyfi Kabusa Döndü! Ağaca Yıldırım Düştü, Hayati Tehlikesi Var

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Aladağ bölgesindeki Aladağ Kartal Orman Deposu yakınındaki dere kenarında meydana geldi. Bölgede piknik yaparken sağanağa yakalanan 11 kişilik akraba grubu, çevredeki ağacın altına sığındı.

ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Bu sırada ağaca yıldırım düştü. Gruptakilerden Büşra Elçin, Ümit Elçin ve Mustafa Atçılı yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Mustafa Atçılı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Büşra ve Ümit Elçin ise Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde acil servise kaldırıldı.

BİR KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Vücudunda yanıklar oluşan Büşra Elçin ve Mustafa Atçılı, Bolu’daki ilk tedavinin ardından bugün Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi. Ümit Elçin ise taburcu oldu. Büşra Elçin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA