'Pes' dedirten yardım: Melikgazi Belediyesi deprem bölgesine 'mobil mescit' yolladı

Kahramanmaraş’ta yaşanan 2 büyük depremin ardından 10 ilde enkaz altında kalanlara yardım etmek isteyen vatandaşlar dört bir yandan yardım için koşuşturuyor. Battaniyeden erzağa, mamadan ilaca birçok alanda destek sağlanırken Kayseri'den depremzelere mobil mescit gönderilmesi ise gündem oldu.

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'Pes' dedirten yardım: Melikgazi Belediyesi deprem bölgesine 'mobil mescit' yolladı

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen büyük depremlerin acısıyla mücadele ediyor. Bir yandan enkaz altında kalanlar aranıyor bir yandan enkazdan kurtulan, evsiz kalanlara yardım kampanyaları düzenleniyor.

Depremzedelerin yaşamak için en çok ihtiyaç duyduğu battaniye, erzak yardımı yerine Kayseri Melikgazi Belediyesi mobil mescit gönderdi. Belediyenin bu hareketi Ekşi Sözlük yazarlarından büyük tepki topladı.

Verilen tepkilerden bazıları şöyle:

'Pes' dedirten yardım: Melikgazi Belediyesi deprem bölgesine 'mobil mescit' yolladı - Resim : 1

'Pes' dedirten yardım: Melikgazi Belediyesi deprem bölgesine 'mobil mescit' yolladı - Resim : 2

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