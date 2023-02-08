'Pes' dedirten yardım: Melikgazi Belediyesi deprem bölgesine 'mobil mescit' yolladı

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen büyük depremlerin acısıyla mücadele ediyor. Bir yandan enkaz altında kalanlar aranıyor bir yandan enkazdan kurtulan, evsiz kalanlara yardım kampanyaları düzenleniyor.

Depremzedelerin yaşamak için en çok ihtiyaç duyduğu battaniye, erzak yardımı yerine Kayseri Melikgazi Belediyesi mobil mescit gönderdi. Belediyenin bu hareketi Ekşi Sözlük yazarlarından büyük tepki topladı.

Verilen tepkilerden bazıları şöyle: