Yüzlerce gönüllü yazılımcı yardım çağrılarını tek bir noktada topladı: deprem.io

500’den fazla yazılımcının destek verdiği deprem.io projesiyle 10 kentte yıkıma neden olan deprem yardımları tek bir projede toplandı.

Yüzlerce gönüllü yazılımcı yardım çağrılarını tek bir noktada topladı: deprem.io

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi.

Depremde can kaybı saat 09.36 itibariyle toplam 6 bin 957'ye yükseldi. Depremin ardından çok sayıda vatandaş sosyal medya üzerinden yardım taleplerini ve enkaz adreslerini paylaştı. 

Kontrolsüz paylaşımlar bazı yardım taleplerinin yanıtsız kalması nedeniyle 500’den fazla gönüllü yazılımcı, tüm yardım taleplerini tek bir noktada sunmak için deprem.io adlı projeyi kısa sürede hayata geçirdi. 

deprem.io adresi üzerinden kullanıma sunulan projeyle birlikte yardım için adres bildirimi yapılacak ve kayıtlı yardım taleplerine ulaşılabilecek.

Yüzlerce gönüllü yazılımcı yardım çağrılarını tek bir noktada topladı: deprem.io - Resim : 1

Yüzlerce gönüllü yazılımcı yardım çağrılarını tek bir noktada topladı: deprem.io - Resim : 2

Yüzlerce gönüllü yazılımcı yardım çağrılarını tek bir noktada topladı: deprem.io - Resim : 3

 
Etiketler
Son Depremler Deprem
Enkazdan çıkarılanlar için 'hipotermi' uyarısı Enkazdan çıkarılanlar için 'hipotermi' uyarısı
ABD'de bir STK'dan depremzedelere 10 milyon dolarlık yardım ABD'de bir STK'dan depremzedelere 10 milyon dolarlık yardım
Gözaltına alınan Özgün Emre Koç'un eşi Merve Nazlı Kılıç: Hepimizi mi içeri alacaksınız? Gözaltına alınan Özgün Emre Koç'un eşi Merve Nazlı Kılıç: Hepimizi mi içeri alacaksınız?
Kahramanmaraş depremini Maraş'ta uyarmış: 'Her an olabilir' demiş Kahramanmaraş depremini Maraş'ta uyarmış
Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi dizilerin oyuncularından alkışlanacak hareket Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi dizilerin oyuncularından alkışlanacak hareket
Taha Duymaz yaşıyor mu? Depremde enkaz altında kaldı Taha Duymaz yaşıyor mu? Depremde enkaz altında kaldı
ÇOK OKUNANLAR
Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı! Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı!
Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara
Yaraları hep birlikte saracağız: Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim? Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim?
Celal Şengör'den canlı yayında uyarı: İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı! Celal Şengör'den canlı yayında uyarı: İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı!
10 ili yerle bir eden felaketin fotoğrafları: Depremin öncesi ve sonrası 10 ili yerle bir eden felaketin fotoğrafları: Depremin öncesi ve sonrası