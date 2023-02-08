Yüzlerce gönüllü yazılımcı yardım çağrılarını tek bir noktada topladı: deprem.io

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi.

Depremde can kaybı saat 09.36 itibariyle toplam 6 bin 957'ye yükseldi. Depremin ardından çok sayıda vatandaş sosyal medya üzerinden yardım taleplerini ve enkaz adreslerini paylaştı.

Kontrolsüz paylaşımlar bazı yardım taleplerinin yanıtsız kalması nedeniyle 500’den fazla gönüllü yazılımcı, tüm yardım taleplerini tek bir noktada sunmak için deprem.io adlı projeyi kısa sürede hayata geçirdi.

deprem.io adresi üzerinden kullanıma sunulan projeyle birlikte yardım için adres bildirimi yapılacak ve kayıtlı yardım taleplerine ulaşılabilecek.