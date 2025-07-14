Pendik’te İSKİ Tesisinde Yangın!
İstanbul Pendik'te İSKİ'ye ait bir tesiste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın 1 saat sonra kontrol altına alındı.
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İstanbul Pendik’te İSKİ’ye ait bir atık su arıtma tesisinde 15.45 sıralarında yangın çıktı.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
1 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında tesiste hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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