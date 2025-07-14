22 Günlük Hasret Bitti: Sokak Sokak Aradığı Kedisine Kavuştu! Sevinç Gözyaşları Döktü

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan bir çocuk babası olan 46 yaşındaki Zülfi Satar, ailesinin bir ferdi olarak gördüğü "Pars" isimli kedisini evinin önünden kaybettikten sonra büyük bir üzüntü yaşadı. Kedisi sağır olduğu için her yerde arama yapan Satar, çevresindeki insanlardan da yardım istemişti. Sokak sokak dolaşarak Pars’ı arayan Satar’ın bu çabaları karşılıksız kalmadı. Pars, Kavaklı Mahallesi civarında bir vatandaş tarafından bulunarak sahibine ulaştırıldı. Bu kavuşma anı ise Satar için tarifsiz bir mutluluk oldu.

PARA ÖDÜLÜNÜ KABUL ETMEDİ

Öte yandan Satar, kedisini bulana 10 bin TL ödül vereceğini daha önce duyurmuştu. Ancak kediyi bulan kişinin bu ödülü kabul etmediği öğrenildi.

'BU DUYGUYU ANLATMAYA KELİME YOK'

Duygularını dile getiren Satar, "Şu an kelimeler ağzımda, dudaklarımda, yüreğimde. Yani ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Dün gece sabaha kadar uyumadım. Gelen ihbardan sonra sabaha kadar onu aradım. Çok yeri aradım ama şu an ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. İnanın, anlatacak kelime yok. Bu duyguyu anlatmaya kelime yok. Çok özlemişim. O kadar mutluyum ki" diyerek yaşadığı yoğun duyguları paylaştı.

'ELİM AYAĞIM HALA TİTRİYOR'

Satar, umutlarının yeniden yeşermesine vesile olan kişiyle ilgili şunları söyledi: "Bir heyecanla gittim. 'Abi hiçbir yerde arama, kedin bende' dedi. Haberlerden görmüş. Gittim, kediyi gösterdi. O an bilmiyorum, yığıldığımı hatırlıyorum en son. Çökmüşüm. Kediyi kucağıma getirmiş. Ağlamak mı, hıçkırık mı, sevinç mi, mutluluk mu, nasıl bir şey olduğunu şu an hatırlamıyorum. Şu an hala titriyorum. Elim, ayağım hala titriyor. Ama kadar mutluyum ki"

'DÜNYANIN EN MUTLU İNSANLARDAN BİRİYİM'

Kayıp süreçte Türkiye’nin dört bir yanından destek mesajları aldığını belirten Satar, şunları aktardı: "Sayenizde o kadar çok ihbar geldi ki. Çok kişi aradı. Ankara'dan bile arayan oldu. Bir kişi 'Kedin Ankara'ya gelmiş olabilir mi? Biz de bulduk aynısını' dedi. Dün birçok yere gittim. Değirmendere'ye gittim, İzmit'te birkaç yere gittim, cami avlularına gittim, hepsine baktım. Fotoğraf atıyorlar. Fotoğraflarda gerçekten çok benziyor kediler birbirlerine. Canlı görmem gerekiyor, bu kokuyu almam gerekiyordu ama bu sabah bu kokuyu aldım. Şu an dünyanın en mutlu insanlarından bir tanesi benim."

'GÜNLERDİR SOKAKLARDA'

Pars’ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Satar, "Veteriner hekime götürdüm. Herhangi bir problemi yok. Stresi biraz geçtikten sonra dış bakımı yapılacak. Dış bakımını yapıp, tüylerini, vücudunu temizleyip, aşısını yapıp ondan sonra evimize geçeceğiz. Dişinin bir tanesinde kırık var. Kolay değil, kaç gündür sokaklarda. Vücuduna baktığınız zaman görürsünüz, herhangi bir eve alınmamış büyük ihtimalle, sokaklarda yaşamış. Evime de yakın bir yerde çıktı aslında" diye konuştu.

'EVİMİZİN ÇOCUĞU GİBİ'

Sosyal medyada kendisine gelen eleştirilerden de bahseden Satar, sözlerini şöyle tamamladı: ""Hayvan sevgisi olmayan insanların o şekilde yorum yapmasına hiç üzülmüyorum gerçekten. İçinde hayvan sevgisi yoksa o yazdığı yorumun bence hiçbir anlamı yok. Bana deli diyorlar. 'Sen kediyi ne kadar çok seviyorsun?' diyorlar. Sevemez miyim? Hayvan sevmek güzel bir şeydir. Sonuçta bu da bir can. Evimizdeki çocuğumuz gibi. Milyonlarca insan kedi bakıyor. Sevmeyebilirsiniz. İstediğiniz yorumu yapabilirsiniz, ben hiçbir şey demiyorum ama çok güzel yorum yapanlar da var. Çok arayan oldu. Çok duyarlı insanlar var. Dediğim gibi Ankara'dan, Eskişehir'den insanlar aradı. Kocaeli'nin birçok ilçesinden, Gebze'den arayanlar oldu ama kedim Gölcük'te çıktı. Sayenizde, yapmış olduğunuz haber sayesinde birçok insan ulaştı bana. Hepsine buradan minnettarlıklarımı sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum."

Kaynak: İHA