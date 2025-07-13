Bir Evlat Gibi Sevdi, Şimdi Sokak Sokak Onu Arıyor: Bulana 10 Bin TL Ödül

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki emekli Zülfi Satar, 22 Haziran'da evinin önünden kaybolan "Pars" isimli kedisini bulabilmek için seferber oldu. Sağır olduğu bilinen Ankara cinsi Pars’ı arayan Satar, Satar, gündüzleri çalışmak zorunda olduğu için mesai sonrası vakitlerini sokak sokak arayarak geçirdiğini belirtiyor.

Her yere Pars’ın fotoğraflarını asan Zülfi Satar, ilçenin neredeyse tüm duvar, direk ve ilan panolarını kedisinin kayıp afişleriyle donattı. Aynı zamanda sosyal medyada da kayıp ilanlarını paylaşarak daha geniş bir kitleye ulaşmaya çalışıyor. Karşılaştığı herkese kedisini görüp görmediklerini soran Satar, Pars’ı bulan kişiye 10 bin TL ödül vereceğini açıkladı.

'HER TARAFA KEDİMİN FOTOĞLARINI ASIYORUM'

Kedisini sadece Gölcük'te değil, çevre ilçelerde de aradığını ifade eden Zülfi Satar, "Gölcük'te oturuyorum ama şuanda İzmit'teyim. Gölcük'te kedimin fotoğraflarını bütün sokaklara, apartmanlara ve caddelere astım. Belki İzmit'e gelmiştir ya da birileri görmüştür diye İzmit'e geldim. İzmit'te her tarafa parklara, sokaklara, ağaçlara kaybolan kedimin fotoğrafını asıyorum. Gerçekten görenlerin, duyarlı insanların bana yardımcı olmalarını istiyorum" diye konuştu.

'GÖREN İLLAKİ OLACAKTIR'

Pars'ın kendisi için çok özel olduğunu vurgulayan Satar, "İnsanlar kedilere belki hayvan gözüyle bakıyor ama ben hayvan gözüyle bakmadım, evlat gözüyle baktım. Gündüzleri çalışıyorum ama geceleri sokaklara çıkıp kedimi arıyorum. Bazen geceleri telefonum çalıyor, 'kedinizi gördük' diyorlar bir heyecanla, hışımla gidiyorum ama benim kedim olmuyor. Bu bile beni heyecanlandırıyor. Ümidimi kesmedim. Pars'ı gören biri illa ki olacaktır. Beni Pars'ıma kavuştururlar minnettar olacağım" ifadelerini kullandı.

'KAYBETMEK BENİ ÇOK ÜZDÜ'

Kedisini aramaya devam edeceğini aktaran Satar, "Annesi Pamuk 2 ay önce hayatını kaybetti. Pars'ı da böyle kaybetmek beni çok üzdü" dedi. Pars'ın fiziksel özelliklerini de paylaşan Zülfi Satar, "Masmavi gözleri, uzun tüyleri var. Çipli, evcil bir kedi. İnsanlarla oynamayı çok sever. Pek yerde gezmez. Ben onu dışarıya çıktığımızda omzumda gezdiriyordum. Birlikte alışveriş merkezlerine, parklara giderdik" şeklinde konuştu.

'KEDİ DEĞİL, EVLAT OLARAK GÖRDÜM'

Gözyaşlarına hakim olamayan Zülfi Satar, şu sözlerle yardım çağrısında bulundu: "Annesinden geriye Pars kalmıştı. Pars'ın yokluğuna çok üzülüyorum. Ben onu kedi değil, evlat olarak gördüm. Geceleri sokaklarda geziyorum, belki bir ses gelir, kokumu alır diye onu arıyorum. Sabaha kadar uykusuz kalıyorum çünkü onunla ilişkim farklıydı. Bir evlat, bir oğul gibiydi. Birbirimize bağlıydık. Ne olur bana yardım edin. Nerede bir beyaz kedi görsem, Pars'ın bana geldiğini zannediyorum ama yaklaştığım zaman benim kedim olmadığını görüyorum. Onu çok özledim. O bensiz yapamaz, benim kokum olmadan yapamaz. Bende onun kokusunu çok özledim. Gördüğüm her insanı durdurup, 'Kedimi gördünüz mü?' diye sorasım var"

Kaynak: İHA