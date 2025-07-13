Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak Astana'da
Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sultan Kamaletdinov'un resmi davetiyle Astana'ya giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kritik temaslarda bulundu.
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TSK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Kamaletdinov'un resmi davetiyle Astana'ya giden Orgeneral Metin Gürak, askeri törenle karşılandı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Kazakistan Savunma Bakanı Tümgeneral Dauren Kosanov tarafından kabul edildi.
Vatan Savunucuları Anıtı'na çelenk sunan Orgeneral Metin Gürak, Kazakistan Savunma Üniversitesini, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu'yu ve Kazakistan Askeri Ataşeliğini ziyaret etti.
Kaynak: AA
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