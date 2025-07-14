Aydın'da Feci Olay! 8. Katta Düşen İşçi Ağır Yaralandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde, çalıştığı inşaatın 8. katından düşen işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Işıklı Mahallesi'ndeki bir inşaatın 8. katında çalışan Necdet Yıldız (44) dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yıldız, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Yıldız'ın 4. katta bulunan koruma filesine takıldıktan sonra aşağı düştüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA