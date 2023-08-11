Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 asker şehit

21 Temmuz'da yaralanan Uzman Çavuş Süleyman Görece, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz'da yaralanan ve tedavisi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam eden P. Uzm. Çvş. Ege Süleyman Görece'nin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz 2023 tarihinde yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ege Süleyman Görece, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 10 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

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