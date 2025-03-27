Pegasus'tan Ek Sefer Kararı

Hava yolu şirketi Pegasus, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından 157 ek sefer planladıklarını duyurdu.

Pegasus'tan Ek Sefer Kararı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla, havalimanlarında da hareketlilik başladı.

Pegasus Havayolları yolcuların taleplerine cevap verebilmek için 157 ek sefer planladıklarını açıkladı.

28 Mart-8 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek bayram tatili nedeniyle Pegasus Havayolları 92’si iç hat 65 dış hat seferi olmak üzere toplam 157 ek sefer planladıklarını duyurdu.

Havayolu şirketi iç hatlarda Antalya, İzmir, Çukurova, Ankara ve Bodrum; Kıbrıs’ın yanı sıra dış hatlarda ise Paris, Londra, Roma, Prag ve Barselona hatlarında yolcu yoğunluğu yaşandığını bildirdi.

Kaynak: DHA

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