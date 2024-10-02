PDR Mezunu Genç, KYK Yurdundan Atlayarak İntihar Etti

Samsun'da, Psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) bölümünden yeni mezun olan 22 yaşındaki Doğuş Can Kavaklı isimli genç, eşyalarını almak için geldiği Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) binasından atladı. Gencin hayatına son verdiği dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan KYK Cemal Safi Erkek Öğrenci Yurdu'nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. OMÜ PDR bölümünden yeni mezun olduğu öğrenilen Doğuş Can Kavaklı (22), eşyalarını toplamak için KYK yurduna geldi.

PDR Mezunu Genç, KYK Yurdundan Atlayarak İntihar Etti - Resim : 1

Yurda gelen öğrenci bilinmeyen bir nedenle pencere kenarına koyduğu sandalyeye çıkarak 6. kattan aşağı atladı. Mezun genç olay yerinde hayatını kaybetti. Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

PDR Mezunu Genç, KYK Yurdundan Atlayarak İntihar Etti - Resim : 2
Gencin cesedi Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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