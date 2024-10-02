İBB Ekrem İmamoğlu'na Dikkat Çeken Hediye: 'Türkiye'nin Yeni Cumhurbaşkanı' İfadeleriyle Paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Tuzla'yı ziyaret etti.

Bitmek üzere olan Tuzla Hali inşaatını yerinde inceleyen İmamoğlu daha sonra Tuzla Aydınlı-Semt Pazarı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Tuzla Belediyesi'ne ait Yaşlılar Merkezi ve Hobi Bahçesi'ne de giden İmamoğlu, burada yaşlı vatandaşlar ile sohbet etti.

İmamoğlu'na Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl de eşlik etti.

İmamoğlu'na Tuzla ziyareti esnasında CHP Tuzla Belediye Meclis Üyesi Erdal Yasin Tüysüz'den dikkat çeken bir hediye geldi.

İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı forslu Trabzonspor forması hediye eden Tüysüz, o fotoğrafı sosyal medya hesabından "Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanı" ifadeleriyle paylaştı.

Kaynak: Gerçek Gündem