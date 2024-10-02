İBB Ekrem İmamoğlu'na Dikkat Çeken Hediye: 'Türkiye'nin Yeni Cumhurbaşkanı' İfadeleriyle Paylaştı

Tuzla'ya ziyarette bulunan Ekrem İmamoğlu'na CHP Tuzla Belediye Meclis Üyesi Erdal Yasin Tüysüz'den dikkat çeken bir hediye geldi. İmamoğlu'na Trabzonspor forması hediye edilirken, formadaki Cumhurbaşkanlığı forsu ayrıntısı dikkat çekti.

İBB Ekrem İmamoğlu'na Dikkat Çeken Hediye: 'Türkiye'nin Yeni Cumhurbaşkanı' İfadeleriyle Paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Tuzla'yı ziyaret etti.

Bitmek üzere olan Tuzla Hali inşaatını yerinde inceleyen İmamoğlu daha sonra Tuzla Aydınlı-Semt Pazarı'na ziyaret gerçekleştirdi.

İBB Ekrem İmamoğlu'na Dikkat Çeken Hediye: 'Türkiye'nin Yeni Cumhurbaşkanı' İfadeleriyle Paylaştı - Resim : 1

Tuzla Belediyesi'ne ait Yaşlılar Merkezi ve Hobi Bahçesi'ne de giden İmamoğlu, burada yaşlı vatandaşlar ile sohbet etti.

İmamoğlu'na Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl de eşlik etti.

İmamoğlu'na Tuzla ziyareti esnasında CHP Tuzla Belediye Meclis Üyesi Erdal Yasin Tüysüz'den dikkat çeken bir hediye geldi.

İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı forslu Trabzonspor forması hediye eden Tüysüz, o fotoğrafı sosyal medya hesabından "Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanı" ifadeleriyle paylaştı.

İBB Ekrem İmamoğlu'na Dikkat Çeken Hediye: 'Türkiye'nin Yeni Cumhurbaşkanı' İfadeleriyle Paylaştı - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

Özel, ‘Dokunulmazlık Oylamasında Direnecektik’ Dedi, O Dönem Direnen Vekilden Yanıt Geldi Özel, ‘Dokunulmazlık Oylamasında Direnecektik’ Dedi
Türkiye'nin En Sakin 3 İlçesi; Valizini Kapan Arkasına Bakmadan Gidiyor Türkiye'nin En Sakin 3 İlçesi; Valizini Kapan Arkasına Bakmadan Gidiyor
NOW TV'de Beklenmedik Bir Veda Daha! Artık Ekranda Olmayacak NOW TV'de Beklenmedik Bir Veda Daha! Artık Ekranda Olmayacak
Muhalefetten AYM'ye Can Atalay Çıkarması: 'Derhal Karar Beklentisi İçinde Olduğumuzu Söyledik' Muhalefetten AYM'ye Can Atalay Çıkarması