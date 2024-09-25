Pavyonda Yakalanmıştı: Çekiçli Cinayette Sır Perdesi Aralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi 3112'nci Sokak'taki evde, önceki gün çıkan yangında, Ü.U.'nun (65) cansız bedeni bulundu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmada, yangının 2 ayrı odada çıktığı belirlendi.

BAŞINA DARBE ALDIĞI BELİRLENDİ

Yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını değerlendiren ekipler, çalışmalarını bu yönde derinleştirildi. İncelemelerde, Ü.U.'nun başına darbe aldığı ve düşme gibi gösterilip öldürüldüğü belirlendi.

ŞÜPHELİ KAMERAYA YANSIDI

Çevredeki iş yerleri ve apartmanların güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, evden S.K.'nin (62) çıktığını tespit etti. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

KATİL ZANLISI PAVYONDA YAKALANDI

Polis ekiplerini yanıltmak amacıyla önce otogara, ardından Esat Caddesi'ne giden S.K., uzun süren takip sonucu, gittiği eğlence mekanında yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti çekiçle işlediğini itiraf eden S.K., "Kaçamayacağımı biliyordum, son gecemde güzel vakit geçirmek istedim" ifadelerini kullandı. S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MAKTUL YENİ EMEKLİ OLMUŞ

Ü.U.'nun yeni emekli olduğu ve arkadaşı S.K. tarafından emekli ikramiyesi için öldürüldüğü iddia edildi. Ü.U.'nun komşusu Ümmügülsüm Uçar (48), evden çıkan dumanları görünce ihbarda bulunduğunu söyleyerek, "Her yeri duman kaplamıştı. Ardından apartman görevlisini aradım, yangının bu binada olduğunu söyledi. Binadan ayrıldıktan bir süre sonra tekrar geldim. Polisler ve ambulanslar vardı. İtfaiye ekipleri de yangını söndürmüştü.

"PARASINI ALMAK İÇİN ÖLDÜRMÜŞ"

Bir kişi, arkadaşının başına sert cisimle vurmuş. Sonra da yangın çıkarmış. Olayı ilk fark eden ve haber veren ben oldum. Saldırgan kişiyi daha önce hiç görmedim, tanımıyorum. Öldürülen kişi emekli ikramiyesini yeni almış, arkadaşı da parası almak için bu olayı gerçekleştirdiği söyleniyor" dedi.

Kaynak: DHA