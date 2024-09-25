Şile Açıklarında Gemi Yangını!

Kumkapı'dan Zonguldak'a giden 62 metrelik gemide sabah saatlerinde yangın çıktı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri hızla müdahale etti. Yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

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Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki gemide sabah saatlerinde Şile açıklarındayken yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Konu ile ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki gemide, Şile açıklarındayken yangın çıktığı ihbarı üzerine KURTARMA-12 Römorkörümüz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Gemide söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Şile Açıklarında Gemi Yangını! - Resim : 1

Kaynak: DHA

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