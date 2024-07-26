Patlayan Lastiği Değiştiriyordu, Otomobil Çarptı
Malatya Doğanşehir'de Samet Ağaoğlu'na aracının patlayan lastiğini değiştirirken otomobil çarptı. Ağaoğlu, kaza sonucu hayatını kaybetti.
Malatya'nın Doğanşehir ilçe merkezine doğru giden Samet Ağaoğlu, lastik patlayınca 23 LL 323 plakalı aracını yol kenarına çekti. Samet Ağaoğlu'na lastiğini değiştirdiği sırada yoldan geçen Ramazan A. yönetimindeki 42 EMM 30 plakalı otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Samet Ağaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Samet Ağaoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Elazığ'da toprağa verildi.
Ağaoğlu'nun ölümüne yol açan ve gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ramazan A.'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: DHA
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