Patlayan Lastiği Değiştiriyordu, Otomobil Çarptı

Malatya Doğanşehir'de Samet Ağaoğlu'na aracının patlayan lastiğini değiştirirken otomobil çarptı. Ağaoğlu, kaza sonucu hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Patlayan Lastiği Değiştiriyordu, Otomobil Çarptı

Malatya'nın Doğanşehir ilçe merkezine doğru giden Samet Ağaoğlu, lastik patlayınca 23 LL 323 plakalı aracını yol kenarına çekti. Samet Ağaoğlu'na lastiğini değiştirdiği sırada yoldan geçen Ramazan A. yönetimindeki 42 EMM 30 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Samet Ağaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Samet Ağaoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

Ağaoğlu'nun ölümüne yol açan ve gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ramazan A.'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

6 Gündür Denizli'de Aranıyordu! Cansız Bedeni Aydın'da Bulundu6 Gündür Denizli'de Aranıyordu! Cansız Bedeni Aydın'da BulunduGüncel

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Düzenleme Başladı! Yapmayan Birçok Kişi Havalimanında Uçağa Alınmayabilir Düzenleme Başladı! Yapmayan Birçok Kişi Havalimanında Uçağa Alınmayabilir
İş Dünyasının Acı Kaybı: Polat Holding'in Kurucusu İbrahim Polat Yaşamını Yitirdi İş Dünyasının Acı Kaybı, İbrahim Polat Yaşamını Yitirdi
Biber Dolmasına Eklendiğinde Lezzet Katan Meyve ; Birçok Şefin Gizli Sırrıymış Biber Dolmasına Eklendiğinde Lezzet Katan Meyve ; Birçok Şefin Gizli Sırrıymış
'Polisim' Yalanıyla 850 Bin Liralık Vurgun 'Polisim' Yalanıyla 850 Bin Liralık Vurgun
ÇOK OKUNANLAR
Optimar'dan Dikkat Çeken Seçim Anketi: CHP, Tarihinin En Yüksek Oyunu Alabilir Tarihinin En Yüksek Oyunu Alabilir
İBB'ye Ait Küçük Çamlıca Tesisleri’ne Gelen 3 Kişilik Yemek Hesabı Görenleri Şaşkına Çevirdi İBB'ye Ait Küçük Çamlıca Tesisleri’ne Gelen 3 Kişilik Yemek Hesabı Görenleri Şaşkına Çevirdi
AKP'li Külünk'ten Partisine Zehir Zemberek Sözler: 'Hanedan Aklı' Yüzünden Acı İçinde Kıvranıyoruz 'Hanedan Aklı Yüzünden Acı İçinde Kıvranıyoruz'
Araç Alacaklar Dikkat! Şarj Edilebilir Hibrit Otomobillere ÖTV İndirimi Geldi Beklenen ÖTV İndirimi Geldi
'Yok Artık' Dedirten İcra! Su Şişesinden İç Çamaşırlarına Kadar Aldılar Su Şişesinden İç Çamaşırlarına Kadar Aldılar