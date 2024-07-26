6 Gündür Denizli'de Aranıyordu! Cansız Bedeni Aydın'da Bulundu

6 gündür kayıp olan 25 yaşındaki Muhammet Çıralı, Denizli'de aranıyordu. Çıralı'nın cansız bedeni Aydın’ın Kuyucak ilçesinde yol kenarında bulundu. Çıralı’nın motosikletiyle kaza yaptığı ortaya çıktı.

6 Gündür Denizli'de Aranıyordu! Cansız Bedeni Aydın'da Bulundu

Aydın-Denizli kara yolu kenarında temizlik çalışması yapan işçiler, saat 13.00 sıralarında Kuyucak ilçesi kırsal Başaran Mahallesi yakınlarında yayılan kötü kokuyu fark etti. Kokunun geldiği bölgeyi kontrol eden ekipler, motosikletin yanında yatan kişiyi gördü. İşçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

KAZADA HAYATINI KAYBETMİŞ

Yapılan araştırmada, cesedin 6 gündür kayıp olarak aranan, Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan Muhammet Çıralı'ya ait olduğu tespit edildi. Evden Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yaşayan asker arkadaşını görmek için çıktığı belirtilen tekstil atölyesi çalışanı Çıralı’nın geçirdiği motosiklet kazası sonucu öldüğü öğrenildi.

Yapılan incelemenin ardından Muhammet Çıralı’nın cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönderildi. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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