'Polisim' Yalanıyla 850 Bin Liralık Vurgun

Antalya'da bir kişi kendisini polis olarak tanıtıp 850 bin liralık vurgun yaptı. Zanlı kısa sürede gözaltına alındı.

'Polisim' Yalanıyla 850 Bin Liralık Vurgun

Antalya’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.A. isimli yabancı uyruklu bir kişinin parasının alındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, kendisini polis olarak tanıtıp, ‘Kimliğinin şüpheli şahıslar tarafından terör eyleminde kullanıldı’ sözleriyle S.A.’yı baskı altına alarak 850 bin TL değerindeki ziynet eşyaları ve dövizini alan şüphelinin A.E.C. olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince yakalanıp ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İHA

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