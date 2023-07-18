Patlamanın meydana geldiği MKE fabrikası havadan görüntülendi

MKE'nin Ankara'daki fabrikasında meydana gelen patlamanın olduğu bölge havadan görüntülendi.

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Makine ve Kimya Endüstrisi’nin (MKE)’nin Ankara’da bulunan Kapsül Fabrikası’nda çıkan patlamada 1 ağır 4 yaralının olduğu öğrenildi. Dumanların yükseldiği fabrika dronla görüntülendi.

MKE'nin kapsül fabrikasında patlama! Biri ağır, 4 yaralıMKE'nin kapsül fabrikasında patlama! Biri ağır, 4 yaralıGüncel

Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Kayaş semtinde bulunan MKE Kapsül Fabrikası’nda patlama meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 11.00 civarında gelen ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Ayrıca suyla reaksiyona giren malzemeler sebebi ile müdahalede güçlük yaşandığı ve yangının ormanlık alanı da etkilediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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