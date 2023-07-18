MKE'nin kapsül fabrikasında patlama! Biri ağır, 4 yaralı

MKE'ye bağlı Kayaş'ta bulunan kapsül fabrikasında patlama meydana geldi.

İlk belirlemelere göre biri ağır, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Ayrıca suyla reaksiyona giren malzemeler sebebi ile müdahalede güçlük yaşandığı ve yangının ormanlık alanı da etkilediği öğrenildi.

İTFAİYE EKİPLERİNDEN AÇIKLAMA: PATLAMALAR DEVAM EDİYOR

İtfaiye ekipleri patlamaya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, patlama kaynaklı meydana gelen yangının ormanlık alana sıçradığı belirtildi.

İtfaiyenin açıklaması ise şu şekilde:

"Mamak Kayaş Mahallesi Kayaş Caddesi Makine Kimya Fabrikası'ndan gelen patlama ihbarı üzerine; saat 10.56'da Kayaş ve Siteler İstasyonları ile merkez istasyondan KBRN aracı olay yerine yönlendirilmiştir. Saat 11.00'da olay yerine ulaşan ekiplerimiz kapsül bölümünde patlamaların devam ettiği suyla reaksiyona giren malzemeler sebebi ile müdahalede güçlük yaşandığı ve yangının ormanlık alana sirayet ettiği bilgisini vermiştir. Ekiplerimiz güvenli bölgeden söndürme çalışmaları devam etmektedir."

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "MKE Kapsül Fabrikası'nda saat 10.52'de meydana gelen patlamada maalesef 4 işçimiz yaralandı. Emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir" diye yazdı.

GEÇEN AY DA PATLAMA MEYDANA GELMİŞTİ

Ankara'da Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana gelmişti.

Patlamada, 5 işçi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada 3 kişi tutuklanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...