Tekirdağ'daki yangının hasarı havadan görüntülendi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dün çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dün çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 100 hektar alanın hasar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Deveci Mahallesi'nde ormanlık alanda dün başlayan, rüzgarın etkisiyle Teteköy Mahallesi'ne de yayılan yangına müdahale gece boyunca sürdü.
Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangına 4 helikopter, 113 araç, 554 personelle müdahalede bulunuldu.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, yaklaşık 100 hektar alanın hasar gördüğü yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Teteköy Mahallesi'nde yanan alanlar, dron ile görüntülendi.
Kaynak: AA
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