Park Halindeki Cipin Üzerine Ağaç Devrildi

Üsküdar’da yol kenarında park etmiş bir cipin üzerine, refüjde bulunan ağaç devrildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta hasar oluştu.

Park Halindeki Cipin Üzerine Ağaç Devrildi
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Olay, saat 15.00 civarında Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesi Hakimiyeti Milliye Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Refüjde bulunan büyük bir ağaç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kökünden koparak, yolda park halinde duran 34 NFN 100 plakalı cipin üstüne düştü. İhbarın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı keserek cipin üzerinden kaldırdı. Şans eseri olayda kimse yaralanmazken, cipte maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA

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