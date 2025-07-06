Adana'da Katliam Gibi Kaza: Hafif Ticari Araç TIR'a Arkadan Çarptı! Çok Sayıda Ölü Var

Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda TIR’a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 16.30 sıralarında Pozantı-Adana Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. 27 BTB 95 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen TIR’a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk belirlemelere göre araçtaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

AYRINTILAR GELİYOR

Kaynak: DHA

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