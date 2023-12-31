Park halindeki araca kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kilis’te park halindeki araca yapılan silahlı saldırıda araç sürücüsü ölürken, yolcu olarak bulunan bir kişi ise ağır yaralandı. Saldırı sonrası panik anları ise vatandaş kamerasına yansıdı.

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Park halindeki araca kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Olay saat 01.15 sıralarında Atatürk Mahallesi Şehit Ahmet Uğur Edeoğlu Sokak’ta meydana geldi. 79 AAD 770 plakalı park halindeki otomobile tabancayla ateş edilmesi sonucu araçta bulunan sürücü Ali İhsan Yitmez ölürken, yolcu olarak bulunan A.B. ise ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerce Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ali İhsan Yitmez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, A.B’nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırı anı çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaralanan A.B. ve Ali İhsan Yitmez’in kurşunların hedefi olarak yere düştüğü görüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri saldırıyı yapan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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