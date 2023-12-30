2023'ün ardından: Gün gün Dünya ve Türkiye ne yaşadı?

Melisa Gülbaş ve Video Editör Kader Rüzgar hazırladı...

Her yıl olduğu gibi 2023 de coşku ve umutla karşılandı ama hareketlilik daha ilk günlerde başladı.

Türkiye, 2023’e genel seçimlerin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 100. yılı heyecanıyla girerken 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerle yıkıldı. 6 Şubat 2023’te saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,8, aynı gün saat 13.24’te 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. En az 50 bin kişi hayatını kaybetti, 122 binden fazla kişi yaralandı. Depremlerin ardından büyüklüğü 6,7’ye varan 45 binden fazla artçı sarsıntı gerçekleşti.

Kızılay ise depremin üçüncü günü Ahbap’a 46 milyon TL karşılığında çadır sattı. Eski Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da depremin ilk günlerinde Ahbap'a 2050 adet çadır sattıklarını doğruladı.

İlk üç gün depremzedelere arama-kurtarma yardımı gitmedi. Depremzedeler haftalarca hatta aylarca barınma, gıda ve su sorunu yaşadı. Depremin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçmesine rağmen özellikle en çok yıkımı yaşayan Hatay’da sorunlar devam ediyor. Çadırlarda yaşayan depremzedeler hala birçok sorunla başa çıkmak zorunda kalıyor.

6 Şubat Depremleri, 1668 Kuzey Anadolu depreminden sonra Anadolu topraklarında gerçekleşen en büyük ikinci deprem ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kaydedilen en büyük deprem olarak kayda geçti.

14 Mayıs’ta ise Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri yapıldı. Cumhurbaşkanı adaylarının ilk turda yüzde 50'ye ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. 28 Mayıs’ta Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 100.yılı ise kutlamalarla, festivallerle ve konserlerle kutlandı.

Dünyayı etkileyen en büyük olay ise İsrail-Hamas savaşı oldu. 7 Ekim’de Hamas Supernova Festivali’ni bastı. Bin 200 İsrailli öldürüldü, yaklaşık 240 kişi rehin alındı.

Hamas’ın saldırısının ardından İsrail Gazze’ye hem karadan hem havadan operasyon başlattı. İsrail'in saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 507 Filistinli öldürüldü, 55 bin 915 kişi yaralandı. İsrail’in Gazze’ye saldırıları ise hala devam ediyor.

2023, her anlamıyla unutulmayacak bir yıl oldu.

Dileriz ki 2024 insanlara barış içinde huzurlu bir yaşam sunar…

Kaynak: Gerçek Gündem