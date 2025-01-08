Park Halindeki 7 Araca Çarpıp Takla Attı: İmdadına Vatandaşlar Yetişti

Kağıthane’de bir sürücü, park halindeki araçları ezdi geçti. Kazada otomobilin içinde sıkışan sürücüyü ise vatandaşlar kurtardı.

Park Halindeki 7 Araca Çarpıp Takla Attı: İmdadına Vatandaşlar Yetişti

Kaza, Gürsel Mahallesi Işıklı Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden Yiğit Akdağ (22) önce park halindeki araçlara çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle takla attı.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan aracın içinde sıkışan yaralı sürücü, vatandaşlar tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Park Halindeki 7 Araca Çarpıp Takla Attı: İmdadına Vatandaşlar Yetişti - Resim : 1

'ARABA PERTE ÇIKMIŞ'

Kazada otomobili zarar gören Mustafa Şahin "Benim hiçbir şeyden haberim yok. Beni polis aradı geldim. Arabanın durumu ortada, perte çıkmış. Araçlara vurup gelmiş. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Arabamı yıllardır buraya bırakıyorum. Hiçbir sorun olmuyordu " dedi.

Park Halindeki 7 Araca Çarpıp Takla Attı: İmdadına Vatandaşlar Yetişti - Resim : 2

7 ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Polis ekipleri yaptıkları incelemede 7 araçta maddi hasar meydana geldiğini belirledi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, otomobil olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.

Yaralıya İlk Müdahaleyi Şarj Kablosuyla YaptılarYaralıya İlk Müdahaleyi Şarj Kablosuyla YaptılarGüncel

Kaza Yapıp Farklı Yönlere KaçtılarKaza Yapıp Farklı Yönlere KaçtılarGüncel

Kaynak: DHA

Mart Gelmeden Mutlaka Budanması Gereken Bitkiler! Daha İyi Gelişecekler Mart Gelmeden Mutlaka Budanması Gereken Bitkiler! Daha İyi Gelişecekler
İddialı Dizi İçin Son Bölümler: İpi Çekildi ve Final Yapıyor İddialı Dizi İçin Son Bölümler: İpi Çekildi ve Final Yapıyor
Ekonomiyi Bir de 93 Yaşında Çalışan Naime Teyze'den Dinleyin! Gözyaşlarını Tutamadı... Ekonomiyi Bir de 93 Yaşında Çalışan Naime Teyze'den Dinleyin!
Roketsan Mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in Ölümünde ‘Sodyum Nitrat’ ve Borsa Detayı: Sır Perdesi Aralanıyor mu? Roketsan Mühendisinin Ölümünde ‘Sodyum Nitrat’ ve Borsa Detayı