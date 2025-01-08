Ekonomiyi Bir de 93 Yaşında Çalışan Naime Teyze'den Dinleyin! Gözyaşlarını Tutamadı...

Üsküdar'da semt pazarında yapılan bir sokak röportajındaki "Geldim tezgahıma kimseye minnet etmeden. 11 bin 500 lira para alıyorum, 7 bin 500 kiraya veriyorum" sözleri ekonominin halini gözler önüne seren 93 yaşındaki Naime teyzeyi Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, tezgahı başında ziyaret etti.

Naime teyze, Dedetaş' "Koltuğun hayırlı ola, uğurlu ola" diyerek karşıladı. Dedetaş, "Bir isteğiniz var mı? Eve de ziyaret yapalım, evin eksiklerini tadilat anlamda giderelim. Ondan sonra da ben ay ay sizi takip edeceğim" dedi. Bunun üzerine Naime teyzenin "Daha ben hiçbir şey istemem. Seni yormayalım" sözleri üzerine Dedetaş, "Hayır yormak yok, görüştüğümüze çok mutlu oldum, elimizden ne gelirse yanınızda olacağız" diye konuştu.

Giriş katta oturduğunu ve evinin tadilata muhtaç olduğunu anlatan Naime teyze, sağlık durumu için ise “Dizlerim çok ağrıyor. 93 yaşında olduğum için ameliyat etmediler” dedi. Dedetaş’ın “Bu yaşta sizin keyif sürüyor olmanız lazımdı. Halen çalışıyorsunuz” demesi üzerine Naime teyze, “Olmuyor. Zaten sen gördün. (Tezgahı göstererek) Bu kadar” cevabını verdi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kimseye muhtaç olmak istemediğini söyleyen Naime teyze, “Beni başkalarına benzetmeyin. Aç gezer tok sallanırım” dedi. Dedetaş ise Naime teyzenin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı sözünü vermesi üzerine duygularına hakim olamayan Naime teyze, Dedetaş’a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA