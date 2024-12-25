Park Halinde ve Hava Yağmurluyken Bir Anda Alev Aldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki bir Tofaş Şahin otomobil bir anda alev aldı. Havanın yağmurlu olmasına rağmen tutuşan araç kullanılamaz hale geldi.

Park Halinde ve Hava Yağmurluyken Bir Anda Alev Aldı

Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Aşağı Işıklar kavşağında edinilen bilgiye göre yol kenarında bulunan iş yerinin önünde Halil İbrahim Arslaner’e ait park halindeki Tofaş Şahin marka otomobil, şiddetli yağmura rağmen yanmaya başladı.

Park Halinde ve Hava Yağmurluyken Bir Anda Alev Aldı - Resim : 1

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekipler sevk edildi.

Park Halinde ve Hava Yağmurluyken Bir Anda Alev Aldı - Resim : 2

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülen otomobil, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: İHA

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