1 Hafta Sonra Doğum Yapacaktı... 9 Aylık Hamile Kadının Sır Ölümü: Evinde Göğsünden Silahla Vurulmuş Halde Bulundu

Kan donduran ölüm Kırşehir'de Ahi Evran Mahallesi 33. Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; piyade astsubay M. Albayrak (27), odaya girdiğinde eşi Hatice Albayrak'ı (26) göğsünden tabanca ile vurulmuş halde buldu.

M. Albayrak'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 9 aylık hamile olduğu öğrenilen Hatice Albayrak, ilk tedavisinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice Albayrak, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, bebeği sezaryen ile kurtarıldı.

BİR HAFTA SONRA DOĞUM YAPACAKTI

Öte yandan Hatice Albayrak'ın 1 hafta sonra doğum yapacağı; eşi piyade astsubay M. Albayrak'ın ise Iğdır'da görevli olduğu ve yıllık izinle Kırşehir'e geldiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA