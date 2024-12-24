Yeni Asgari Ücrete Vatandaş Tepkili! Sosyal Medya Yıkıldı: İşte Gelen Tepkiler!

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücrete yapılacak zam belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi sendikalarının katılmadığı son dakika bir toplantıyla karar aldı. 2025 yılı asgari ücret enflasyonunun altında kalan yüzde 30 zam ile 17 bin 002 liradan 22 bin 104 liraya yükseldi.

Yüzde 30 oranında zamlanan asgari ücret beklentileri karşılamazken, ekonomistler, siyasiler, dernekler ve sendikaların yanı sıra vatandaşlardan da tepki topladı. İşte o sosyal medya paylaşımları…

Kaynak: Haber Merkezi