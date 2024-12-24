Yeni Asgari Ücrete Vatandaş Tepkili! Sosyal Medya Yıkıldı: İşte Gelen Tepkiler!

Bugün son dakika kararıyla gerçekleştirilen Asgari Ücret Komisyon toplantı sonrası 2025 yılı asgari ücret belli oldu. Yeni yılda uygulanacak asgari ücret enflasyonun altında olan yüzde 30 oranında zamlanarak 22 bin 104 lira oldu. Açıklanan 2025 yılı asgari ücretine sosyal medyadan da tepkiler gecikmedi. O tepkileri sizler için derledik. İşte asgari ücrete gelen tepkiler...

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Yeni Asgari Ücrete Vatandaş Tepkili! Sosyal Medya Yıkıldı: İşte Gelen Tepkiler!

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücrete yapılacak zam belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi sendikalarının katılmadığı son dakika bir toplantıyla karar aldı. 2025 yılı asgari ücret enflasyonunun altında kalan yüzde 30 zam ile 17 bin 002 liradan 22 bin 104 liraya yükseldi.

Yüzde 30 oranında zamlanan asgari ücret beklentileri karşılamazken, ekonomistler, siyasiler, dernekler ve sendikaların yanı sıra vatandaşlardan da tepki topladı. İşte o sosyal medya paylaşımları…

Yeni Asgari Ücrete Vatandaş Tepkili! Sosyal Medya Yıkıldı: İşte Gelen Tepkiler! - Resim : 1

Yeni Asgari Ücrete Vatandaş Tepkili! Sosyal Medya Yıkıldı: İşte Gelen Tepkiler! - Resim : 2

Yeni Asgari Ücrete Vatandaş Tepkili! Sosyal Medya Yıkıldı: İşte Gelen Tepkiler! - Resim : 3

Yeni Asgari Ücrete Vatandaş Tepkili! Sosyal Medya Yıkıldı: İşte Gelen Tepkiler! - Resim : 4

Yeni Asgari Ücrete Vatandaş Tepkili! Sosyal Medya Yıkıldı: İşte Gelen Tepkiler! - Resim : 5

Yeni Asgari Ücrete Vatandaş Tepkili! Sosyal Medya Yıkıldı: İşte Gelen Tepkiler! - Resim : 6

Yeni Asgari Ücrete Vatandaş Tepkili! Sosyal Medya Yıkıldı: İşte Gelen Tepkiler! - Resim : 7

Yeni Asgari Ücrete Vatandaş Tepkili! Sosyal Medya Yıkıldı: İşte Gelen Tepkiler! - Resim : 8

Yeni Asgari Ücrete Vatandaş Tepkili! Sosyal Medya Yıkıldı: İşte Gelen Tepkiler! - Resim : 9

Yeni Asgari Ücrete Vatandaş Tepkili! Sosyal Medya Yıkıldı: İşte Gelen Tepkiler! - Resim : 10

Yeni Asgari Ücrete Vatandaş Tepkili! Sosyal Medya Yıkıldı: İşte Gelen Tepkiler! - Resim : 11

Kaynak: Haber Merkezi

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