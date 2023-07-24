"Para aldı" iddia edilerek gazeteciler hedef gösterilmişti; CHP'den açıklama geldi: Haberlerin tamamı gerçekdışıdır

CHP'den bazı gazetecilerin para aldığı iddialarının ortaya atılmasının ardından CHP açıklama yaparak "Çeşitli haber sitelerinde, bazı saygın gazetecilerin isimleri geçirilerek; Partimizden sözleşme karşılığı ücret aldıkları yönünde yapılan haberlerin tamamı gerçekdışıdır" dedi.

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"Para aldı" iddia edilerek gazeteciler hedef gösterilmişti; CHP'den açıklama geldi: Haberlerin tamamı gerçekdışıdır

Kemal Kılıçdaroğlu, “Köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum” dedi. Ardından ise “Kim bu gazeteciler” sorusu akıllara geldi.

Bu açıklamalardan sonra Türk Savunma Teşkilatı” isimli bir Twitter hesabı içinde Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, İsmail Saymaz gibi isimlerin yer aldığı bir tweet paylaşarak gazetecilerin CHP'den para aldığını iddia etti. 

Gazeteciler hedef alındıkları paylaşımların ardından tek tek açıklama yaparak tepki gösterirken CHP'den de konuya ilişkin ilk açıklama geldi. 

CHP Doğrulama isimli Twitter hesabından yapılan açıklamada "Çeşitli haber sitelerinde, bazı saygın gazetecilerin isimleri geçirilerek; Partimizden sözleşme karşılığı ücret aldıkları yönünde yapılan haberlerin tamamı gerçekdışıdır. Partimizin tüm hesapları AYM tarafından düzenli denetlenmektedir. Haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. 

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TV100'e katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem de konunun Kılıçdaroğlu'nun beyanlarıyla bir alakası olmadığını söyleyerek "Bu tekzip sabahtan beri özellikle Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'na yönelik CHP'den sözleşme karşılığı para aldığı iddialarına yönelik bir yalanlamadır. Onun dışında kapalı bir toplantıda söylendiği iddia edilen cümle üzerinden polemikler dahil olmak doğru değil. Bu arkadaşlarımız saygın gazetecilerdir. Bunun önüne geçmek amacıyla sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bilgisi dahilinde açıklamayı yaptık" dedi. 

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