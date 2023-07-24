Oda TV'nin tartışma yaratan haberine Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'dan jet yanıt!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yaptığı toplantıda "Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabi ki aramızda kalmalıdır. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" demiş, Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

ODA TV'DEN PROVOKATİF HABER

Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Oda TV, 'Türk Savunma Teşkilatı' isimli bir hesabın, "Türkiye’de emsali görülmemiş bir yolsuzluk dosyası açılıyor! Devletin kasasından CHP Genel Merkezi’ne ve CHP’li belediyelere giren paralar, hangi yandaş gazetecilerin cebine aktı? İsmail Saymaz başta olmak üzere Fikret Bila, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel, Şirin Payzın gibi isimlere son 4 yılda ödenen paranın haddi hesabı yok… CHP’nin rüşvetçi kalemlerini çok zor günler bekliyor" paylaşımını haberleştirerek; ismi zikredilen gazetecilere konuştu.

TERKOĞLU VE PEHLİVAN'DAN YANIT

Gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın verdiği yanıtları da aktaran haberin ardından iki gazeteci sosyal medya hesabından birer açıklama paylaştılar.

Pehlivan, "Yanıt vermeyi bile zül saydığım bir konuya dair sadece okurlarıma açıklama: Gazeteciliğimin 20. yılındayım. Bu süreçte bırakın bir siyasi partiyi, çalıştığım kurumlar dışında hiçbir yerden maaş / para almadım. Zira, kalemini parayla satanlardan olmadım hiç. Kaldı ki… Hakkımda açılan gazetecilik soruşturmalarından dolayı MASAK düzenli olarak tüm hesaplarımı kontrol ediyor zaten, aksi olsaydı başıma gelebilecekler malum… Acı olan şu ki, 14 yıl genel yayın yönetmenliğini yaptığım Odatv’nin geldiği nokta. Gerçekleri duyurmak için büyüttüğümüz, uğruna ağır bedeller ödediğimiz bir haber sitesini, kişisel zenginliklerinin ve korkularının esiri haline getirdiler" ifadelerini kullandı.

Terkoğlu ise Oda TV'nin sorduğu soruya verdiği yanıtın ekran görüntüsünü paylaşarak şöyle yazdı :

"Dün SS’in trolleri başlattı. Sonra FETÖ’nünkiler katıldı. Benim de olduğum gazetecilerin CHP’den para aldığı iftirasını yazdılar. Bunların tezgahlarına alışkınım. Bugün haberciliğini güvenilmez bulduğum site trollerin iddialarını sorunca bu yanıtı gönderdim. Saldırgan mı olmuş:)"