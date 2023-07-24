Sputnik Türkiye'de grev kararı asıldı: Paramız pul oldu, uzlaşmak yerine '20 kişiyi işten çıkaracağız' dediler

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı (Sputnik) Türkiye işvereni arasında geçtiğimiz şubat ayından beri süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri tıkanma noktasına geldi.

Çalışanlar, insanca yaşanacak bir ücret talep ettiklerinde kapıların yüzlerine kapandığını, yönetimin uzlaşmak yerine 'işten çıkarma' tehditlerine başladığını belirterek grev kararını bugün itibariyle İstanbul ve Ankara bürolarına astı.

'ANAYASAMIZI ÇİĞNEYEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNENLER BÜYÜK YANILGI İÇERİSİNDE'

'Sputnik işverenine son çağrı' başlıklı metninde ayrıca yönetimin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 51, 52 ve 53. maddelerinin ihlal edildiği vurgulandı:

"Çalışanların sendika hakkına saygı göstermeyerek anayasamızı çiğneyebileceğini düşünenler büyük bir yanılgı içerisindedir. Çalışanların sendikaya üye olmaları da toplu iş sözleşmesi imzalamaları da anayasal güvence altındadır. Bugün İstanbul ve Ankara’dan sesleniyoruz; sendika hakkımıza saygı gösterin, suç işlemeyin. Bir an önce, yıllardır büyük bir fedakârlık gösteren çalışanlarınızın taleplerine kulak verin."

Grev ilanında şu ifadeler yer aldı:

24 Temmuz Türkiye’de gazeteciler için önemli bir gün: 1908 yılında sansür memurlarını matbaalardan kovarak, sansüre hayır dediğimiz gün. Bugün sansürün kaldırılışının 115. yıldönümü.

Ancak böylesi bir günde ülkemizdeki basın özgürlüğü ihlâllerini konuşmamız gerekirken, maalesef çalışanlarının en temel haklarını görmezden gelen, Türkiye hukukunu tanımayan işverenleri konuşuyoruz.

'PARAMIZ PUL OLDU'

"Türkiye ağır bir ekonomik kriz ile karşı karşıya. Hemen her gün temel tüketim maddelerine gelen zamlar çalışanların hayatını zorlaştırıyor. Ev kirasından ekmeğe, doğalgazdan peynire, benzinden yumurtaya gelen yüzde 200-300 oranındaki zamlarla paramız pul oldu. Aldığımız ücretle ayın ortasını getirdiğimiz günlerden ay başında borçları bile kapatamadığımız günlere döndük.

'İNSANCA YAŞANACAK BİR ÜCRET TALEP ETTİĞİMİZDE KAPILAR YÜZÜMÜZE KAPANIYOR'

Ekonomik olarak bu kadar sıkıntı yaşadığımız bu dönemde aynı tempoda çalışmaya devam ediyor hatta daha iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Ancak insanca yaşanacak bir ücret talep ettiğimizde yüzümüze kapılar kapanıyor, işten atılmakla tehdit ediliyoruz.

İşte bu yüzden; geçtiğimiz şubat ayında toplu iş sözleşmesi müzakerelerine başladığımız Sputnik’te bugün grev kararımızı asıyoruz.

'20 KİŞİNİN İŞİNE SON VERECEKLERİNİ SÖYLEDİLER'

Tüm çözüm odaklı yaklaşımlarımıza, üyelerimizin hak ettiğinin dışında bir talepte bulunmamamıza rağmen maalesef işveren tarafından aynı iyi niyeti göremedik. Sputnik işvereni ile yaptığımız dokuz müzakere toplantısının ardından üyelerimize ‘şu kadar zam teklif edildi’ diyemiyoruz. Çünkü masada uzlaşmak yerine işyerinde sendikal baskılara başladılar. Küçülmeye giderek 20 kişinin işine son vereceklerini söylediler.

'SENDİKA ÜYELERİNE İSTİFA ETMELERİ YÖNÜNDE BASKI YAPTILAR'

Sendika üyelerine istifa etmeleri yönünde baskı yaptılar. "Biz sizinle iyi anlaşıyoruz ama üçüncü kişileri aradan çıkartalım" dediler.

'SPUTNİK İŞVERENİ ANAYASANIN 51, 52 VE 53. MADDELERİNİ İHLAL EDİYOR'

Sputnik işvereni, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 51, 52 ve 53. Maddelerini ihlâl etmektedir. Çalışanların sendika hakkına saygı göstermeyerek Anayasamızı çiğneyebileceğini düşünenler büyük bir yanılgı içerisindedir. Çalışanların sendikaya üye olmaları da toplu iş sözleşmesi imzalamaları da anayasal güvence altındadır. Bugün İstanbul ve Ankara’dan sesleniyoruz; sendika hakkımıza saygı gösterin, suç işlemeyin. Bir an önce, yıllardır büyük bir fedakârlık gösteren çalışanlarınızın taleplerine kulak verin.

Türkiye’de yıllık enflasyon yüzde 100’ün üzerinde, asgari ücrete son bir yıl içinde yüzde 107 zam geldi, kamu işçilerine 6 ay için yapılan zam oranı yüzde 100’ü geçti. Üyelerimizin haklı taleplerini karşılayın ve bu süreci grev uygulamasına başlamadan önce bitirin. Yeniden çalışma barışını sağlayın ve üyelerimizi geçim kaygısından uzaklaştırın.

Bugün sadece grev kararını asıyoruz ancak taleplerimize kısa sürede olumlu bir yanıt verilmediği takdirde fiili grev uygulamasına gecikmeden başlayacağımızı tüm kamuoyuna ilân ediyoruz."