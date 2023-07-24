Gazeteciler Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepkili: İsmail Saymaz AKP'nin montaj video hazırlamasına benzetti, Fatih Altaylı 'Çık söyle' dedi

Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ikinci turda yüzde 47,82'yle kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından önce CHP içinde başlayan, sonra yönetimin hamleleriyle muhalif medya kuruluşlarına sıçrayan 'değişim' tartışması sürüyor.

Son olarak gazeteci İsmail Saymaz, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun partiyi eleştiren bazı gazeteciler hakkında "Ben kimin nereden, ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" dediği iddiasına tepki gösterdi.

"CHP liderini bu isimleri açıklamaya davet ediyorum. CHP'den, CHP'li belediyelerden, 'Beşli Çete'den para alıp yazanlar kimmiş, öğrenelim" diyen Saymaz, şöyle devam etti:

"AK Parti’nin Kılıçdaroğlu için montaj video hazırlaması neyse… Kılıçdaroğlu’nun kimi gazeteciler hakkında iftiralara meydan verecek iddiaları dile getirmesi de odur. Kılıçdaroğlu, para aldığını iddia ettiği haysiyet yoksunlarını derhal açıklamalı."

'ÇIK SÖYLE', 'KİMSE BÖYLESİ AYIP BİR AÇIKLAMA YAPAMAZ'

Saymaz gibi birçok gazeteci, Kılıçdaroğlu'na atfedilen söze tepki gösterdi. Bu şekilde tüm köşe yazarlarının töhmet altında bırakıldığını, bahse konu isimlerin derhal açıklanması gerektiği çağrısı yapıldı:

Fatih Altaylı: Böyle ortaya atamazsın. Çık söyle. De ki 'şu, şundan para alıyor', 'bu, bundan reklam alıyor' de. Demedin mi bir sürü pırıl pırıl gazeteciyi töhmet altında bırakırsın. İsmail Saymaz mı, ben mi, kim? Haydi söylesin. Çıksın, hodri meydan. Varsa şerefsiz çık söyle. Ama söylemiyorsan şerefsizin kim olduğunu oturur, tartışırız.

Murat Ağırel: Sayın Kılıçdaroğlu, kim nereden ne kadar maaş alıyor bunu açıkça söylemelisiniz. Hiç kimse gazetecilik camiasını töhmet altında bırakan böylesi bir ayıp bir açıklama yapamaz.

Aytunç Erkin: Sözcü'nün deneyimli CHP muhabiri Başak Kaya’nın kulis haberine göre CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazetecilere maaş verilerek köşe yazısı yazdırıldığını söylemiş. Kılıçdaroğlu ne biliyorsa açıklamalı ve kimseyi zan altında bırakmamalı.

Can Dündar: Kemal Kılıçdaroğlu bildiğini açıklamazsa bütün köşe yazarları zan altında kalır.

Cihat Arpacık: Ortada meslek bırakmadılar. Bunu da elbirliğiyle yaptılar.