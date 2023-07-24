Gazeteciler Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepkili: İsmail Saymaz AKP'nin montaj video hazırlamasına benzetti, Fatih Altaylı 'Çık söyle' dedi

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisini eleştiren bazı gazeteciler hakkında "Ben kimin nereden, ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" dediği iddiası üzerine "Haysiyet yoksunlarını derhal açıklamalı" çağrısında bulundu.

Son Güncelleme:
Gazeteciler Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepkili: İsmail Saymaz AKP'nin montaj video hazırlamasına benzetti, Fatih Altaylı 'Çık söyle' dedi

Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan  karşısında ikinci turda yüzde 47,82'yle kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından önce CHP içinde başlayan, sonra yönetimin hamleleriyle muhalif medya kuruluşlarına sıçrayan 'değişim' tartışması sürüyor. 

Son olarak gazeteci İsmail Saymaz, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun partiyi eleştiren bazı gazeteciler hakkında "Ben kimin nereden, ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" dediği iddiasına tepki gösterdi. 

"CHP liderini bu isimleri açıklamaya davet ediyorum. CHP'den, CHP'li belediyelerden, 'Beşli Çete'den para alıp yazanlar kimmiş, öğrenelim" diyen Saymaz, şöyle devam etti:

"AK Parti’nin Kılıçdaroğlu için montaj video hazırlaması neyse… Kılıçdaroğlu’nun kimi gazeteciler hakkında iftiralara meydan verecek iddiaları dile getirmesi de odur. Kılıçdaroğlu, para aldığını iddia ettiği haysiyet yoksunlarını derhal açıklamalı."

'ÇIK SÖYLE', 'KİMSE BÖYLESİ AYIP BİR AÇIKLAMA YAPAMAZ'

Saymaz gibi birçok gazeteci, Kılıçdaroğlu'na atfedilen söze tepki gösterdi. Bu şekilde tüm köşe yazarlarının töhmet altında bırakıldığını, bahse konu isimlerin derhal açıklanması gerektiği çağrısı yapıldı:

Fatih Altaylı: Böyle ortaya atamazsın. Çık söyle. De ki 'şu, şundan para alıyor', 'bu, bundan reklam alıyor' de. Demedin mi bir sürü pırıl pırıl gazeteciyi töhmet altında bırakırsın. İsmail Saymaz mı, ben mi, kim? Haydi söylesin. Çıksın, hodri meydan. Varsa şerefsiz çık söyle. Ama söylemiyorsan şerefsizin kim olduğunu oturur, tartışırız.

Murat Ağırel:  Sayın Kılıçdaroğlu, kim nereden ne kadar maaş alıyor bunu açıkça söylemelisiniz. Hiç kimse gazetecilik camiasını töhmet altında bırakan böylesi bir ayıp bir açıklama yapamaz.

Aytunç Erkin: Sözcü'nün deneyimli CHP muhabiri Başak Kaya’nın kulis haberine göre CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazetecilere maaş verilerek köşe yazısı yazdırıldığını söylemiş. Kılıçdaroğlu ne biliyorsa açıklamalı ve kimseyi zan altında bırakmamalı.

Can Dündar: Kemal Kılıçdaroğlu bildiğini açıklamazsa bütün köşe yazarları zan altında kalır.

Cihat Arpacık: Ortada meslek bırakmadılar. Bunu da elbirliğiyle yaptılar.

Etiketler
İsmail Saymaz Fatih Altaylı Aytunç Erkin Can Dündar Murat Ağırel Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
Şimdiye dek Hep yanlış bilmişiz! Ceviz ağacının dibinde gerçekte neden oturulmamalı? Şimdiye dek Hep yanlış bilmişiz! Ceviz ağacının dibinde gerçekte neden oturulmamalı?
Eren Erdem: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na 'değişim sizin liderliğinizde olmalı' dedi İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na 'değişim sizin liderliğinizde olmalı' dedi
İddia: Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Günaydın'ın MYK toplantılarına katılmasını yasakladı İddia: Kılıçdaroğlu, Gökhan Günaydın'ın MYK toplantılarına katılmasını yasakladı
Bunları uyguladığınızda sıcak havadan korunacaksınız. Yazın Serin ve Güvende Kalmanın Püf Noktaları Bunları uyguladığınızda sıcak havadan korunacaksınız. Yazın Serin ve Güvende Kalmanın Püf Noktaları
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar neden düşüyor? Dolar neden düşüyor?
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon ödemelerinde yeni dönem Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon ödemelerinde yeni dönem
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanma dilekçesi ortaya çıktı: Tazminat tutarı şaşırttı Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanma dilekçesi ortaya çıktı
Özgür Demirtaş: Çok üzgünüm, maalesef çıldırtıcı seviyelere çıkacak Özgür Demirtaş: Maalesef çıldırtıcı seviyelere çıkacak
Uzmanı açıkladı: Memura seyyanen zam ne zaman yatacak? Memura seyyanen zam ne zaman yatacak?