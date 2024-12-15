Palet Atölyesinde Korkutan Yangın

Sultanbeyli’de ahşap palet üretimi yapılan atölyede alevler yükseldi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Son Güncelleme:
Palet Atölyesinde Korkutan Yangın

Yangın saat 13.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Hasan Sezai Sokak üzerindeki atölyede meydana geldi. Ahşap palet üretimi yapılan atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek atölyenin çatısına sıçradı.

Palet Atölyesinde Korkutan Yangın - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yanan iş yerini söndürmek için çalışma başlattı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Yangın, itfaiyenin kısa süreli çalışmasıyla söndürüldü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Bayrampaşa'da 4 Katlı Binada YangınBayrampaşa'da 4 Katlı Binada YangınGüncel

İstanbul’da 5 Katlı Binada Yangın Paniğiİstanbul’da 5 Katlı Binada Yangın PaniğiGüncel

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Türk Kahvesi İçmek İçin Doğru Zaman! Uzmanlar Herkesi Uyardı Türk Kahvesi İçmek İçin Doğru Zaman! Uzmanlar Herkesi Uyardı
WhatsApp'tan Bomba Gibi Özellik: Hepsi Sil Baştan Değişti! WhatsApp'tan Bomba Gibi Özellik: Hepsi Sil Baştan Değişti!
Cumhurbaşkanı Danışmanı Mehmet Uçum'dan 'Türkçe' Çıkışı: Birliğin Dilidir, Yeni Anayasada Bu Değişmeyecek Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan 'Türkçe' Çıkışı!
Polonez İşçilerinin Açlık Grevinde Bir Hafta Doldu: Birilerinin Ölmesi mi Lazım? Açlık Grevinde Bir Hafta, 'Birilerinin Ölmesi mi Lazım?'