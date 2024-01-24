Yazar Özlem Özdemir Türk-Bulgar İş Kadınları Derneği'nin etkinliğinde Atatürk'ü anlattı

Sofya Kliment Ohridski Üniversitesi’nin desteği ile, Bulgaristan ve Türkiye arasındaki ekonomik ve tarihi ilişkilere odaklanan bir forum düzenlendi. Etkinlik, Bulgar-Türk İş Kadınları Derneği tarafından, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Edirne Şubesi işbirliği ile Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi’nde yapıldı.

Toplantıya TÜKD Edirne Şubesi’nin daveti ile Araştırmacı Yazar Özlem Özdemir de katılarak 20 Ocak’ta, Mustafa Kemal Atatürk’ün Sofya’dan ayrılış tarihine denk gelen bu özel günde, Atatürk’ün Sofya günlerinden söz ederek, anılarını anlattı.

"ATATÜRK KADINA HEP SAYGI DUYAN ERKEK OLMUŞTUR, CUMHURİYETİN AÇTIĞI YOLDAN TÜRK KADINLARI CESARETLE İLERLİYOR"

Özlem Özdemir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun hayatının her döneminde kadınlara büyük önem verdiğinin altını çizdi.

Özdemir, "Atatürk genç bir subayken de, Sofya’da ataşeyken de, Kurtuluş Savaşı’nda cephedeyken de, cumhurbaşkanımız olduğunda da kadına hep saygı duyan bir erkek olmuştur. Onu değerli kılan ve diğer liderlerden ayıran en önemli fark; onun bu konudaki içtenliğidir. Beş manevi kızı olur, ikisi büyük başarılara imza atarlar; Sabiha Gökçen ve Afet İnan. Atatürk bir kez evlenir, Latife Hanım ile, ama bu evlilik yürümez. Biz mutlu olalım diye kendi hayatından vazgeçen bu özel adamın yanında onu yürekten seven bir kadın olsaydı belki daha uzun yaşardı diye düşünmeden edemem. Cumhuriyet’in açtığı özgürlük kapısından Türk kadınları cesaretle ilerliyorlar. Ben de bir yazar olarak o öncü kadınları anlatmaya devam ediyorum. Biz de o kadınların izinden gidiyoruz ve Cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bir Türk kadını olarak Sofya'da konuşma yapabilmem Atatürk sayesinde" dedi.

HEDEF TÜRKİYE İLE BULGARİSTAN ARASINDAKİ BAĞLARI ÖZELLİKLE KADINLAR ÜZERİNDEN GÜÇLENDİRMEK

Forumun açılışını yapan Bulgar-Türk İş Kadınları Derneği kurucusu Türkan Türker, kadınların eğitim ve iş dünyasındaki öneminin yanı sıra iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Etkinliğin ev sahibi, yıllar boyunca Bulgar-Türk ilişkilerinin gelişmesinde itici bir güç olan kulübün kurucu ortağı Ivelina Ruskova'ydı.

TÜKD Edirne Şubesini temsilen söz alan önceki dönem başkanı Vildan Yazıcı bu buluşmanın iki ülke arasında kadın işbirliği bağlarını güçlendireceği ve birlikte ortak projelerle kadın güçlenmesine katkıda bulunacaklarına değindi.

Prof. Dr. Stoyan Denchev, bilgi ve birikimleri ile yapılan sunumlara ve analizlerin zenginleşmesine katkılarda bulundu. Trakya Üniversitesi Bulgarca bölümünün kurulmasında da emekleri olan Denchev, ekonomi alanındaki uzmanlığı ve akademik camia ile olan yakın ilişkisi, katılımcılar arasında başarılı bir etkileşim ve bilgi alışverişi için zemin oluşturdu.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel işbirliğine ilişkin görüş ve düşüncelerini paylaştı. Dr. Tanrıkulu, şehirlerin bu süreçteki önemini vurgulayarak, ekonomik fırsatların ve Bulgar - Türk işbirliğinin bölgelerinin kalkınmasındaki rollerinin altını çizdi.

Programı gerçekleştiren Türk-Bulgar İş Kadınları ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği , Sofya ve Edirne’deki akademisyenleri de bir araya getirerek fikir alışverişinde bulunmak için uygun bir ortam yarattı.

Her iki dernek de benzer etkinliklerin gelecekte de devam edeceği sözünü verdi. Program sonunda katılımcılara ev sahibi dernek tarafından teşekkür plaketleri takdim edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem