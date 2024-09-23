Özkan Uğur'un Saklı Şarkıları Albüm Oluyor! Yayın Tarihi Belli Oldu

Türk Rock ve Pop müziğinin en önemli gruplarından MFÖ'nün üyesi Özkan Uğur, üçüncü kez yakalandığı kanser nedeniyle 8 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Oyunculuğunun yanı sıra karakteri ile gönüllere taht kuran merhum sanatçının hiç yayımlanmamış eserleri olduğu öğrenildi. Albüm haberi, Uğur'un resmi Instagram hesabından "Özkan Uğur’un hiç duyulmamış şarkıları gün yüzüne çıkıyor. Çok yakında…" ifadeleriyle paylaşıldı.

Türk Rock ve Pop müziğinin duayen ismi Özkan Uğur, aramızdan ayrılsa da sesi tekrar kulaklarda yankılanacak. Uğur’un şarkılarından ilki ‘Severim’ 27 Eylül’de tüm dijital platformlarda yayınlanacak.

Kaynak: AA