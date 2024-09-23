Vatandaş TCDD'ye Ait Tuvaletin Sadece Yolculara Özel Olmasına Tepki Gösterdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde TCDD’ye ait umumi tuvaletin sadece yolculara özel olmasına vatandaş tepki gösterdi.

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Vatandaş TCDD'ye Ait Tuvaletin Sadece Yolculara Özel Olmasına Tepki Gösterdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde TCDD’ye ait umumi tuvaletin sadece yolculara hizmet vermesine vatandaşlardan tepki geldi.
İlçeye bağlı İstasyon Mahallesi’nde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) ait tuvalet, sadece bileti olan yolculara hizmet veriyor. Tuvaletin günün her saati kapalı olması, sadece bileti olan yolculara anahtarlarının verilmesi tepkilere neden oluyor. Bileti olmayan vatandaşlar, "Böyle bir ayrım yapılması üzücü. TCDD’nin bu doğru olmayan uygulamadan dönmesini bekliyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

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