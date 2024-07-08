Özkan Uğur Vefatının Birinci Yıl Dönümünde Unutulmadı

Geçtiğimiz yıl kansere yenik düşen Özkan Uğur’un vefatının üzerinden bir yıl geçti. Geçtiğimiz yıl 8 Temmuz'da hayatını kaybeden Özkan Uğur, vefatının birinci yıl dönümünde anılıyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cem Yılmaz, "Canımız ağabeyimizleyiz. Kalbimizdesin Özkan ağabey" ifadelerini kullandı.

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Özkan Uğur Vefatının Birinci Yıl Dönümünde Unutulmadı

MFÖ grubu üyelerinden Özkan Uğur, üç kez yendiği lenf kanserinin yeniden nüksetmesiyle kaldırıldığı hastanede 8 Temmuz 2023’te hayatını kaybetmişti. 69 yaşındayken aramızdan ayrılan Özkan Uğur’un vefatının üzerinden bir yıl geçti. Uğur, vefatının birinci yıl dönümünde unutulmadı.

"KALBİMİZDESİN ÖZKAN AĞABEY"

Özkan Uğur'un fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlayan Cem Yılmaz, merhum sanatçıyı; "Canımız ağabeyimizleyiz. Kalbimizdesin Özkan ağabey" sözleriyle andı.

Özkan Uğur Vefatının Birinci Yıl Dönümünde Unutulmadı - Resim : 1

"SENİ HİÇ UNUTMADIK"

Zafer Algöz de Özkan Uğur için "Özkan Uğur o... 'İnsan ölünce değil, unutulunca ölür' derler... Ne kadar doğru. Seni hiç unutmadık Özkan'ım. Ruhun şad, mekânın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Özkan Uğur Vefatının Birinci Yıl Dönümünde Unutulmadı - Resim : 2

"CANIMIN İÇİ GİTTİ"

Özkan Uğur'un 1989'da evlendiği eşi Aysun Aslan da "Canımın içi gitti. Bir yıl oldu..."

Özkan Uğur Vefatının Birinci Yıl Dönümünde Unutulmadı - Resim : 3

ALİŞAN UĞUR

Özkan Uğur'un 28 yaşındaki oğlu Alişan Uğur da "Seni çok özledim babam"

Özkan Uğur Vefatının Birinci Yıl Dönümünde Unutulmadı - Resim : 4

"ÖZLEMİM EKSİLMİYOR"

Ayşegül Aldinç de Özkan Uğur ile yıllar önce çekilen bu fotoğrafı; "Özlemim eksilmiyor benim güzel dostum" notuyla yayımladı.

Özkan Uğur Vefatının Birinci Yıl Dönümünde Unutulmadı - Resim : 5

"SEN GİDELİ BİR YIL OLDU, BİZE BİR ASIR GİBİ GELDİ"

Melek Baykal da Özkan Uğur'u "Sen gideli bir yıl oldu, bize bir asır gibi geldi. Koca bir ömürü birkaç fotoğrafa sığdırmak ne acı... Yerin o kadar büyük ki kalbimizde hâlâ yasını tutuyoruz, 365 gündür her gün her gece... Güllerin içinde 'gül bize' canım Özkan'ım" sözleriyle andı.

Özkan Uğur Vefatının Birinci Yıl Dönümünde Unutulmadı - Resim : 6

NECİP MEMİLİ

Necip Memili de "Can Özkan ağabeyim... Mekânın cennet, ruhun şad olsun. Tam bir yıl oldu" ifadelerini kullandı.

Özkan Uğur Vefatının Birinci Yıl Dönümünde Unutulmadı - Resim : 7

"NURLARDA UYU KARDEŞİM"

Yaprak Dökümü’nün Hayriye Hanımı Güven Hokna da "Canım Özkan, gidişin tam 1 yıl olmuş bile. Zaman nasıl hızlı geçiyor. Her zaman kalbimizde, anılarımızda ve aklımızdasın. Seni seviyoruz. Nurlarda uyu kardeşim." şeklindeki ifadeleri kullandı.

Özkan Uğur Vefatının Birinci Yıl Dönümünde Unutulmadı - Resim : 8

MİNE TUGAY

Mine Tugay da "Özledik" notuyla andı.

Özkan Uğur Vefatının Birinci Yıl Dönümünde Unutulmadı - Resim : 9

DOĞA RUTKAY KAMAL

Doğa Rutkay Kamal da " Seni unutmak mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

Özkan Uğur Vefatının Birinci Yıl Dönümünde Unutulmadı - Resim : 10

BİRCE AKALAY

Birce Akalay da "Seni hiç unutmayacağız Özkan Abi..." şeklindeki ifadelere yer verdi.

Özkan Uğur Vefatının Birinci Yıl Dönümünde Unutulmadı - Resim : 11

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