Özkan Uğur Vefatının Birinci Yıl Dönümünde Unutulmadı

MFÖ grubu üyelerinden Özkan Uğur, üç kez yendiği lenf kanserinin yeniden nüksetmesiyle kaldırıldığı hastanede 8 Temmuz 2023’te hayatını kaybetmişti. 69 yaşındayken aramızdan ayrılan Özkan Uğur’un vefatının üzerinden bir yıl geçti. Uğur, vefatının birinci yıl dönümünde unutulmadı.

"KALBİMİZDESİN ÖZKAN AĞABEY"

Özkan Uğur'un fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlayan Cem Yılmaz, merhum sanatçıyı; "Canımız ağabeyimizleyiz. Kalbimizdesin Özkan ağabey" sözleriyle andı.

"SENİ HİÇ UNUTMADIK"

Zafer Algöz de Özkan Uğur için "Özkan Uğur o... 'İnsan ölünce değil, unutulunca ölür' derler... Ne kadar doğru. Seni hiç unutmadık Özkan'ım. Ruhun şad, mekânın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

"CANIMIN İÇİ GİTTİ"

Özkan Uğur'un 1989'da evlendiği eşi Aysun Aslan da "Canımın içi gitti. Bir yıl oldu..."

ALİŞAN UĞUR

Özkan Uğur'un 28 yaşındaki oğlu Alişan Uğur da "Seni çok özledim babam"

"ÖZLEMİM EKSİLMİYOR"

Ayşegül Aldinç de Özkan Uğur ile yıllar önce çekilen bu fotoğrafı; "Özlemim eksilmiyor benim güzel dostum" notuyla yayımladı.

"SEN GİDELİ BİR YIL OLDU, BİZE BİR ASIR GİBİ GELDİ"

Melek Baykal da Özkan Uğur'u "Sen gideli bir yıl oldu, bize bir asır gibi geldi. Koca bir ömürü birkaç fotoğrafa sığdırmak ne acı... Yerin o kadar büyük ki kalbimizde hâlâ yasını tutuyoruz, 365 gündür her gün her gece... Güllerin içinde 'gül bize' canım Özkan'ım" sözleriyle andı.

NECİP MEMİLİ

Necip Memili de "Can Özkan ağabeyim... Mekânın cennet, ruhun şad olsun. Tam bir yıl oldu" ifadelerini kullandı.

"NURLARDA UYU KARDEŞİM"

Yaprak Dökümü’nün Hayriye Hanımı Güven Hokna da "Canım Özkan, gidişin tam 1 yıl olmuş bile. Zaman nasıl hızlı geçiyor. Her zaman kalbimizde, anılarımızda ve aklımızdasın. Seni seviyoruz. Nurlarda uyu kardeşim." şeklindeki ifadeleri kullandı.

MİNE TUGAY

Mine Tugay da "Özledik" notuyla andı.

DOĞA RUTKAY KAMAL

Doğa Rutkay Kamal da " Seni unutmak mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

BİRCE AKALAY

Birce Akalay da "Seni hiç unutmayacağız Özkan Abi..." şeklindeki ifadelere yer verdi.