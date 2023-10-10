Özgürlük Yürüyüşü 10'uncu gününde... Erkan Baş: 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nda katledilen 103 arkadaşımızı saygıyla anıyoruz

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın, partisinin Hatay Milletvekili Can Atalay ve Gezi tutsaklarının hukuksuz şekilde tahliye edilmemesine karşı Hatay'dan başlattığı, Ankara'da sona ermesi planlanan "Özgürlük Yürüyüşü" 10. Gününe girdi.

Baş, yürüyüşün 10’uncu gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nın yıldönümünde, hayatını kaybedenleri andı. Baş, paylaşımında şunları yazdı:

“Özgürlük Yürüyüşü’nün 10. günü, aynı zamanda 10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nın 8. yıldönümü. Katledilen 103 arkadaşımızı saygıyla anıyoruz.

Suruç’ta sosyalist gençlerin, Ankara’da barış için toplanan yurttaşlarımızın barbar IŞİD tarafından katledilmesi, iktidarın koltuklarını koruma telaşının sonucudur.

“Verin 400’ü, bu işi huzur içinde çözelim” diyenleri, dönemin Başbakanı olup da bugün bildiklerini açıklamakla tehditler savurup insanların canını pazarlık konusu haline getiren Davutoğlu’nu unutmayacağız!”

Bizi, emekçileri sürüklemek istedikleri karanlığa asla teslim olmayacağız!"

#ÖzgürlükYürüyüşü’nün 10. günü, aynı zamanda #10EkimAnkaraGarKatliamı’nın 8. yıldönümü. Katledilen 103 arkadaşımızı saygıyla anıyoruz.



Suruç’ta sosyalist gençlerin, Ankara’da barış için toplanan yurttaşlarımızın barbar IŞİD tarafından katledilmesi, iktidarın koltuklarını koruma… pic.twitter.com/2cdyPxL891 — Erkan BAŞ (@erkbas) October 10, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem