Reza Zarrab'ın babası İstanbul'da öldü: ‘Kayıt dışı ekonominin esas unsuruydu…’

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Reza Zarrab'ın babası Hüseyin Zarrab’ın İstanbul'da öldüğünü yazdı.

Reza Zarrab'ın babası İstanbul'da öldü: ‘Kayıt dışı ekonominin esas unsuruydu…’

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Türkiye'de adı rüşvet ve yolsuzluklar ile gündeme gelen, 22 Mart 2016’da kara para aklama suçlamasıyla ABD’de tutuklanan ardından yaptığı anlaşmayla serbest kalan Reza Zarrab’ın babası Hüseyin Zarrab’ın geçen cumartesi günü İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini yazdı.

Saymaz, yazısında, “Bir vakitler İran'ın en güçlü adamlarından gösterilen, eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın arkadaşı Hüseyin Zarrab, Kapalıçarşı'da kuyumcuydu. İran'ın ambargoyu delmek için kurduğu altın ticaretine dayalı kayıt dışı ekonominin esas unsuruydu. Zarrab, oğlunun ABD'de sanık olarak yargılandığı mahkemede savcı ile anlaşarak, itirafçı tanık olmayı kabul etmişti. Dubai'deki döviz bürosu üzerinden ekonomik yaptırımları deldiği gerekçesiyle verilen cezayı yüzde 70 oranında düşürmüştü. Ancak cezayı ödemeden öldü” ifadelerini kullandı.

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