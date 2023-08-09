Reza Zarrab sessizliğini bozdu: Bu sözler Ebru Gündeş'e gönderme mi?
Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen ve adı bir çok Amerikalı top modellerle anılan Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab'tan haber var.
Miami caddelerinde araba ile dolaşırken o anları paylaşan Zarrab son zamanlarda eski eşi Gündeş ile olan mahkemeleri ile gündemden düşmemişti.
Manidar bir paylaşım yapan Zarrab " Her şeyin ve herkesin bir zamanı var ,bunu bilir bunu söylerim. Zamanı var "sözleri Ebru Gündeş'e gönderme olarak yorumlandı.
MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre uzun zamandır ortalıkta görünmeyen skandalları ile adından sıkça söz ettiren Reza Zarrab paylaşımı ile uzun süren sessizliğine son vermiş oldu.
Miami caddelerinde araba ile dolaşırken o anları paylaşan Zarrab özlü sözler paylaşmayı da ihmal etmiyor.