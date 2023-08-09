Reza Zarrab sessizliğini bozdu: Bu sözler Ebru Gündeş'e gönderme mi?

Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen ve adı bir çok Amerikalı top modellerle anılan Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab'tan haber var.

Reza Zarrab
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Reza Zarrab sessizliğini bozdu: Bu sözler Ebru Gündeş'e gönderme mi? - Resim: 1

Miami caddelerinde araba ile dolaşırken o anları paylaşan Zarrab son zamanlarda eski eşi Gündeş ile olan mahkemeleri ile gündemden düşmemişti.

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Reza Zarrab sessizliğini bozdu: Bu sözler Ebru Gündeş'e gönderme mi? - Resim: 2

Manidar bir paylaşım yapan Zarrab " Her şeyin ve herkesin bir zamanı var ,bunu bilir bunu söylerim. Zamanı var "sözleri Ebru Gündeş'e gönderme olarak yorumlandı.

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Reza Zarrab sessizliğini bozdu: Bu sözler Ebru Gündeş'e gönderme mi? - Resim: 3

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre uzun zamandır ortalıkta görünmeyen skandalları ile adından sıkça söz ettiren Reza Zarrab paylaşımı ile uzun süren sessizliğine son vermiş oldu.

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Reza Zarrab sessizliğini bozdu: Bu sözler Ebru Gündeş'e gönderme mi? - Resim: 4

Miami caddelerinde araba ile dolaşırken o anları paylaşan Zarrab özlü sözler paylaşmayı da ihmal etmiyor.

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