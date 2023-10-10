CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 10 Ekim Ankara Katliamı paylaşımı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nda hayatını kaybeden yurttaşları andı.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 10 Ekim Ankara Katliamı paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nda hayatını kaybeden yurttaşlar için bir anma mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, “10 Ekim Ankara Katliamı’nda yitirdiğimiz yurttaşlarımızı hüzün ve rahmetle anıyor, terörü ve terör işbirlikçilerini lanetliyorum” ifadelerini kullandığı açıklamasında şunları kaydetti:

10 Ekim Ankara Katliamı’nda yitirdiğimiz yurttaşlarımızı hüzün ve rahmetle anıyor, terörü ve terör işbirlikçilerini lanetliyorum. Tüm karanlık noktaları açığa çıkarmak, hukuk önünde hesabını sormak; ülkemizde barış ve huzuru sağlamak katledilen yurttaşlarımıza olan borcumuzdur.

NE OLMUŞTU?

10 Ekim 2015 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük katliamlarından biri Ankara’da yaşandı. Emek, Barış, Demokrasi Mitingi için Ankara Tren Garı Meydanı’nda buluşan binlerce kişinin arasında giren iki IŞİD’li canlı bombanın düzenlediği terör saldırısı sonucunda 103 kişi hayatını kaybetti, 500’ün üzerinde kişi yaralandı.

Katliamda ihmali bulunan hiçbir kamu görevlisi yargılanmadı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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