10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nda yitirdiğimiz yurttaşlar anılıyor: Katliamın üzerinden 8 yıl geçti...

10 Ekim 2015’te Türkiye tarihinin en acı katliamlarından biri yaşandı. Emek, Barış, Demokrasi Mitingi için Ankara Tren Garı Meydanı’nda toplanan binlerce yurttaşın arasında giren iki IŞİD’li canlı bombanın düzenlediği terör saldırısı sonucunda 103 kişi hayatını kaybetti, 500’ün üzerinde kişi yaralandı.

ANKARA

Hayatlarını kaybedenler, katliamın her yıldönümünde olduğu gibi 8’inci yılında da anıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralananlar, meslek örgütleri ve siyasi parti temsilcileri Ankara Garı önünde katliamın yıl dönümünde, saat 10.04'te basın açıklaması yapmak için bir araya geldi.

Gar önünde yapılan açıklamalarda katliamın tüm sorumlularının açığa çıkarılması ve adalet çağrısı yapılırken, Türkiye ve dünya halkları için "barış" talebinin hala yakıcılığını koruduğuna dikkat çekildi.

İZMİR

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nda yaşamını yitirenleri andı. Alsancak Gar önünde bulunan 10 Ekim Anıtı önünde toplanan siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, burada bir açıklama yaptı.

Duvar’ın aktardığına göre, Anıt önüne yaşamını yitirenlerin fotoğrafları ile karanfiller bırakıldı. Üzerinde yaşamını yitirenlerin fotoğrafı bulunan '10 Ekim'i unutmayacağız, unutturmayacağız' yazılı pankart açıldı. Patlamanın yaşandığı 10.04'te ise saygı duruşunda bulunuldu.

Ardından grup adına KESK Dönem Sözcüsü Mustafa Güven, basın açıklamasını okudu. Güven, cumhuriyetin 100 yıllık tarihinin en büyük katliamı olan 10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nın üzerinden 8 yıl geçtiğini söyledi. Katliamın göz göre göre geldiğini belirten Güven, “10 Ekim Ankara Gar Katliamı, Türkiye devletinin başkentinin ortasında, bütün güvenlik bürokrasinin gözleri önünde gerçekleşti. Katliamı gerçekleştiren canilerin istihbarat tarafından takip edildiği, canlı bomba ihbarının olduğu, katliam sorumlularının istihbarat görevlileri ile katliam öncesinde ve sonrasında görüştüğü, çok sayıda belge ile kanıtlandı. Katliamı gerçekleştiren IŞİD katilleri, patlama malzemeleri ile binlerce kilometre yolu adeta elini kolunu sallayarak, her hangi bir kontrole tabi olmadan geçti. Gelinen aşamada ortaya çıkan gerçekler bu katliamın önünün açıldığı göstermektedir” dedi.

NE OLMUŞTU?

10 Ekim 2015 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük katliamlarından biri Ankara’da yaşandı. Emek, Barış, Demokrasi Mitingi için Ankara Tren Garı Meydanı’nda buluşan binlerce kişinin arasında giren iki IŞİD’li canlı bombanın düzenlediği terör saldırısı sonucunda 103 kişi hayatını kaybetti, 500’ün üzerinde kişi yaralandı.

Katliamda ihmali bulunan hiçbir kamu görevlisi yargılanmadı.